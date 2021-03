MUSICAL MAESTRO – IL REMAKE DI “WEST SIDE STORY” BY SPIELBERG È STATO RINVIATO DI UN ANNO MA ORMAI LA RISCOSSA DELLE COMMEDIE MUSICALI È REALTÀ: IN FRANCIA È GIÀ PRONTO “ANNETTE” DI LEOS CARAX, CON PROTAGONISTI ADAM DRIVER E MARION COTILLARD. E A PARIGI SI ATTENDONO ALTRI TRE MUSICAL D’AUTORE. PRIMO FRA TUTTI “TRALALA” CON MATHIEU AMALRIC

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

Era l' unico album di musica «normale» che si poteva ascoltare a casa di Steven Spielberg: quando era piccolo, la colonna sonora di West Side Story veniva autorizzata (caso eccezionale) dalla madre, pianista classica. Ora è forte l' attesa del remake di quella storia di rivalità tra gang, che sarà la prima commedia musicale del regista.

Non è l' unica in attesa: quando i cinema riapriranno i battenti, pandemia permettendo, si prevede lo sbarco sul grande schermo di una serie di musical anche in Francia.

Sembra quasi una necessità per tanti artisti: bisogna sfuggire a un' epoca ansiogena.

La commedia musicale era ritornata di moda con La La Land (2016), produzione americana, ma che in un certo senso unisce la tradizione del genere di Usa e Francia, perché il regista Damien Chazelle, figlio di un francese, ha sempre detto di ispirarsi ai film del mitico Jacques Demy (vedi Les Parapluies de Cherbourg, 1964, con Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo). Ma ritorniamo a Spielberg. Il suo West Side Story doveva uscire a fine 2020, e, a causa del Covid, è stato rinviato di un anno.

«La storia porta in sé una sorta di furore sociale, che è molto contemporaneo - ha sottolineato il regista -. Voglio davvero mostrare la lotta dell' immigrazione portoricana contro i pregiudizi razziali». L' amore contrastato fra Tony e Maria vedrà come interpreti Ansel Elgort (lui) e Rachel Zegler (lei, una sconosciuta). La prima versione uscì nel 1961 e strappò dieci Oscar.

È già pronto anche Annette del francese Leos Carax (come dimenticare Gli amanti del Pont-Neuf). Sì, questo suo nuovo film è una commedia musicale (i dialoghi sono interamente cantati). Si tratta di una grossa produzione che coinvolge Francia, Giappone, Germania, Belgio e Stati Uniti. Annette, che è stato girato a Los Angeles, è la storia di una cantante lirica (Marion Cotillard) e di un attore di «stand-up» (Adam Driver) e della loro figlia, personaggio misterioso, che dà il titolo al lungometraggio. È una vera opera rock, che sarà presentata a Cannes o a Venezia. E farà sicuramente parlare di sé.

Intanto a Parigi si attendono altre tre commedie musicali.

Innanzitutto, Tralala di Armand e Jean-Marie Larrieu. Narra di un musicista di strada che parte sulle tracce di una donna (la «fille en bleu») da Parigi verso Lourdes, luogo propizio per i miracoli (ed è la città natale dei due registi, che sono fratelli). È stato difficile per i Larrieu (che hanno già finito di girare) trovare il protagonista adatto (in tanti hanno rifiutato, bisogna sapere cantare e ballare).

Alla fine è stato Mathieu Amalric a dire di sì, uno che non ha paura di nulla. Le canzoni sono scritte dal gotha della musica pop francese attuale, vedi Philippe Katerine e Dominique A. Le coreografie sono minimaliste e Tralala combina la fantasia di un musical e la tradizione di un film on the road (le riprese sono state effettuate per le strade di Lourdes, di questi tempi quasi desertiche, con i rari passanti sullo sfondo, quelli veri, non comparse, e le loro mascherine).

Serge Bozon, invece, deve iniziare a girare in aprile. Titolo del suo film è Don Juan, remake contemporaneo (nei tempi di MeToo) del Don Giovanni. Il protagonista sarà Tahar Rahim, nuovo volto del cinema francese (di famiglia di origini algerine), attore molto poliedrico e sorprendente. Don Juan è la storia di un seduttore abbandonato il giorno del matrimonio e perseguitato dall' immagine della donna che l' ha abbandonato.

E la rivede in tutte quelle che incontra (interpretate da Virginie Efira) Nelle prossime settimane inizia a girare anche Noémie Lvovsky: pure lei si ritrova per la prima volta alle prese con una commedia musicale.

E si tratta nientepopdimenoche di una rivisitazione di La grande magia, di Eduardo De Filippo. La colonna sonora è stata concepita da una band parigina pop-rock, i Feu!

Chatterton. È la storia conosciuta, quella di un marito geloso, convinto che un prestigiatore abbia fatto sparire sua moglie. Protagonista sarà Denis Podalydès, che ha già interpretato la commedia in teatro, ma senza cantare. Non sarà doppiato, qui canterà davvero. Così l' ha imposto la Lvovsky.

