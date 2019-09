MUTI, PARLA ORNELLA – “LA CARRIERA DI ATTRICE NON L’HO MAI DESIDERATA. SONO ANDATA AD ACCOMPAGNARE UN’ALTRA PERSONA AD UN PROVINO E INVECE HANNO SCELTO ME. SE AVESSI POTUTO AVREI FATTO L’ATLETA. OGGI FACCIO ASHTANGA YOGA – I REALITY? NON SEGUO TEMPTATION ISLAND PERCHE’… – E POI PARLA DI NUTI E DELLA COLONNA SONORA DI “TUTTA COLPA DEL PARADISO” - VIDEO

Ornella Muti è intervenuta nel corso della trasmissione I Lunatici del week end in onda su Rai Radio 2 ogni sabato e domenica dall’1 alle 5, condotta da Andrea Santonastaso e Roberta Paris.

Su cinema e teatro:

Non so il numero preciso dei film che ho fatto, perché io conto anche i lavori televisivi, il teatro, però so di aver fatto un sacco di roba. Preferisco fare teatro, perché in teatro accendi il motore e vai, hai il tempo di maturare il personaggio, i movimenti e le sensazioni diventano tuoi. In un certo senso è più bello per un attore, perché entri e non esci più per uscire alla fine.

Non ho una colonna sonora del cuore ma ci sono stati dei brani di alcuni miei film che mi sono molto piaciuti, di Dalla, Iannacci, Queen. La colonna sonora di Giovanni Nuti per “Tutta colpa del Paradiso” era molto bella.

Su sé stessa:

Faccio ashtanga yoga, da come si può notare dai miei social. Faccio anche altri tipi di yoga, ho una insegnante che ha una formazione molto completa per cui ogni volta facciamo una cosa diversa. Io però mi alleno da quando sono nata, a scuola sono stata scelta dal Coni. Sono sempre stata molto ginnasta, grazie anche al mio fisico portato allo sport, ho fatto anche danza classica. Non ho mai smesso di allenarmi, le ho provate tutte. Se avessi potuto avrei fatto l’atleta.

La carriera di attrice non l’ho mai desiderata. Sono andata ad accompagnare un’altra persona ad un provino e invece hanno scelto me. Ho cominciato a lavorare a 14 anni, mi sono sempre portata avanti, mi sono ritagliata la mia libertà di essere donna da sola. Per il resto, forse oggi mi arrivano più idee perché prima ero timida. Prima mi arrivavano le cose perché io ero immobile e non mi imponevo, oggi mi diverto di più.

Negli altri una debolezza che mi apparteneva o che mi appartiene la vedo meglio, perché essendo protagonista della stessa osservo, invito a stare attenti per evitare di cadere nello stesso tranello. Io però credo che sia il nostro cammino di crescita. Ogni errore porta una bella lezione, bisogna stare attenti. La vita è abbastanza dispettosa, ti propone una cosa e non l’ascolti, allora lei poi te la ripropone sempre peggio finché non apri gli occhi.

Sui reality:

Non seguo Temptation Island nonostante un concorrente sia il mio allenatore, non per cattiveria però non riesco a vederlo perché non mi piacciono i reality show, perché li rapporto a me e se penso che qualcuno mi spinga in un qualsiasi reality in cui tirano fuori qualsiasi cosa del tuo passato, penso che non amo questa sorta di violenza su di me perché la patisco molto.

Voglio crescere e migliorare, non a piangermi addosso. Non avrei partecipato neanche se ci fossero stati quando ero giovane, io ero una timida, addirittura aspettavo le vecchiette per attraversare la strada ma non per aiutarle ma per attaccarmi a loro perché mi vergognavo di camminare. Non posso pensare che qualcuno mi segua anche in bagno, mi inquieta anche la manipolazione dei sentimenti, delle paure, delle ansie. A limite potrei capire Nudi e Crudi, anche se non capisco il perché mettersi in una situazione del genere quindi non lo farei.

Mi hanno proposto varie volte l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, ma onestamente chi mi conosce sa che non potrei mai perché non ho il carattere. Non li voglio giudicare, vedo che vanno molto bene e piacciono molto però non amo questo circo delle emozioni. Non è possibile che ormai vanno tutti in televisione a piangere, una volta c’era un po’ più di pudore oggi invece è tutto spiattellato.

Vedo molte ragazze raccontano le loro cose, criticano delle persone e rispondono a delle persone e questa è una cosa che da una parte ammiro perché non riuscirei mai a farla, dall’altra mi sentirei così poco reale, forse perché sono abituata a recitare e penserei di farlo anche davanti a un telefonino.

