UNA CONDUTTRICE NON DOVREBBE APPOGGIARE NE TANTOMENO RIPETERE TALI AFFERMAZIONI! FAR PASSARE IL MESSAGGIO “HA UCCISO PER TROPPO AMORE” È INACCETTABILE! BARBARA AVREBBE DEVASTATO LO STUDIO NEL SOLO SENTIRE TALI ASSURDITÀ! CHE VERGOGNA! #Pomeriggio5 #mediaset pic.twitter.com/8YDdZWSkq8 — FireworkCaosWalker_??‍? (@FireworkCaos_) September 29, 2023

Marco Zonetti per Dagospia

MYRTA MERLINO E LA FRASE INFELICE SULLA STRAGE DI ALESSANDRIA

Stanno destando grandissimo scalpore in rete le parole pronunciate ieri da Myrta Merlino durante la diretta del suo programma Pomeriggio Cinque (in onda dal lunedì al venerdì sull'ammiraglia Mediaset), riguardo alla strage di Alessandria.

Merlino aveva ospite la signora Titti, un'amica di famiglia del 67enne Martino Benzi che, prima di togliersi la vita, ha assassinato la moglie Monica Berta, il figlio Matteo di 17 anni e la suocera Carla Schiffo nel capoluogo di provincia piemontese.

La signora Titti, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha avanzato l'ipotesi che Benzi abbia compiuto i vari omicidi per "troppo amore". L'interpretazione dell'amica dell'assassino non è stata contestata dalla conduttrice Merlino, la quale non si è tantomeno dissociata, definendo invece "interessante" la ricostruzione del "troppo amore" quale movente della strage.

Queste le parole testuali di Myrta Merlino in diretta: “Titti ci sta dicendo una cosa molto interessante nella sua abnormità: il troppo amore. Forse quell’uomo ha ucciso figlio, moglie e suocera per il troppo amore. Pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”.

Fin da ieri pomeriggio, continuano a piovere in rete messaggi e tweet estremamente critici di utenti indignati che deplorano le dichiarazioni udite a Pomeriggio Cinque e che, in molti casi, invitano la conduttrice a scusarsi.

Molti sono invece coloro che hanno notato una virata del programma verso il "trash", del tutto controcorrente rispetto alle intenzioni di Pier Silvio Berlusconi quando annunciò di aver sostituito la storica conduttrice Barbara D'Urso con Merlino.

Le modifiche alla formula di Pomeriggio Cinque, messe in atto nei giorni scorsi per sopperire agli ascolti deludenti ottenuti all'inizio di questa stagione, non hanno tuttavia apportato grandi cambiamenti nei dati Auditel. Ieri, Merlino ha ottenuto il 17.1%, il 13.5% e l'11.5% nelle sue rispettive tre parti, mentre il diretto concorrente Alberto Matano su Rai1, con la Vita in Diretta, ha conquistato il 19.1% e il 21.3% partendo da un traino più basso.

L USCITA INFELICE DI MYRTA MERLINO SULLA STRAGE DI ALESSANDRIA - TWEET