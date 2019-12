NADIA TOFFA PER SEMPRE – PARLA LA MADRE: "NIENTE TOMBA, NESSUNA TARGA. L’HO NASCOSTA IN UN POSTO SEGRETO: ERANO I GIORNI DI HALLOWEEN E ABBIAMO SAPUTO CHE QUALCUNO LA CERCAVA NEI CIMITERI BRESCIANI…” – LE CRITICHE? QUANDO LEI ERA VIVA, LE DICEVO DI NON LEGGERE I POST, MA LEI LI LEGGEVA. OGGI CE NE SONO DI MENO, FORSE SI SONO VERGOGNATI MA IO LI HO PERDONATI” - "VADO IN TV PERCHÉ HO UNA MISSIONE". ECCO QUALE

Brunella Giovara per “la Repubblica”

nadia toffa e la madre

Nadia «l' ho nascosta in un posto segreto», ed è difficile pensare che la bella ragazza bionda e famosa sia adesso invisibile, niente tomba, nessuna targa, ma così ha deciso la madre Margherita Rebuffoni, per proteggerla, «erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani».

Perciò verrà ricordata con un' altra targa, questa mattina a Taranto, il nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata porterà il nome di Nadia Toffa. Margherita e il marito Maurizio e la figlia Mara con marito e nipotini sono partiti, un altro impegno per onorarne il ricordo «e anche per raccogliere altri soldi, che finiranno alla Fondazione, per la ricerca, al Sud e al Besta di Milano, dove Nadia era in cura».

nadia toffa non fate i bravi

Nel salotto di casa, un grande mazzo di rose bianche, il trumeaux con il servizio di piatti con il filo d' oro, molte foto di famiglia, Nadia è dappertutto, sulla libreria, sul caminetto, sul tavolino, «ma era così anche prima perché la vedevamo poco, più in televisione che qui, e questa è la casa dove è nata e cresciuta».

Poi in un attimo arriva Natale

nadia toffa con i genitori

«E Nadia sarà con noi, so che può sembrare assurdo, ma io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina. Ci sarà. L' unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto, nella tavernetta, ma in un ristorante, ci hanno riservato una saletta. Ero io che preparavo per tutti, ma sono stanca. Andremo fuori, portandocela dietro, nel cuore».

Lei è stanca anche perché ha passato 18 mesi con sua figlia. Le cure, gli alti e bassi della malattia.

margherita e nadia toffa

«Mi sono trasferita a casa sua a Milano e siamo vissute insieme, dormivamo nel lettone, non l' ho lasciata mai sola, il tempo di fare la spesa e risalire. E la notte, vedevo la luce del suo telefono, lei faticava a dormire e quindi scriveva, con due dita, velocissima, ha scritto 450 testi così. Dopo, ne abbiamo fatto il libro "Non fate i bravi".

Era impegnativa, era un turbine, ogni giorno aveva un' idea, ha progettato il giardino d' inverno e poi siamo andate a cercare chi lo realizzasse, voleva dipingere e dovevamo trovare chi preparava le tele, ha trovato su internet il cane che voleva e siamo andate a Roma, poi siamo tornate a Milano con la cagnolina Totò, che adesso vive con noi».

Poi c' erano i bassi, la depressione.

margherita e nadia toffa

«Questa no. Il tumore che aveva non porta dolore, piuttosto si abbatteva quando aveva male a causa delle posture sbagliate, poi è stata seguita da un fisioterapista bravo. Era iperattiva per dimenticare quello che aveva, però è sempre stata un peperino. Ma era una donna giudiziosa».

Nadia è una figlia che non muore mai, è un personaggio pubblico più di prima, più da morta che da viva. E voi, non potete permettervi di abbandonarvi al lutto, soffrire in silenzio, lontani da tutto, in pace.

«Noi soffriamo in silenzio e lontani da tutto. Io piango, con mio marito. Mi è successo di commuovermi in pubblico, in televisione. Credo sia normale. Uno mi ha scritto su Facebook che "si piange a casa". L' ho perdonato. Ho fatto tre anni di Psicologia all' università, ho lasciato perché avevo tre figlie da seguire. Capisco certi comportamenti, a volte sono esibizionisti che esistono per il post che scrivono. Ci sono quelli che scrivono "finalmente sei crepata".

nadia toffa

Quando lei era viva, le dicevo di non leggere i post, ma lei li leggeva. Oggi ce ne sono di meno, forse si sono vergognati. Ma ci sono. Comunque, io vado in televisione perché ho una missione da compiere, e me l' ha affidata Nadia. Devo raccontare, devo spiegare, la Fondazione che porta il suo nome esige il mio impegno, perciò Nadia è immortale.

Per il reparto di Taranto sono stati raccolti 550mila euro, a 10 euro a maglietta, quelle con la scritta "Ie jesche pacce pe tte" (io esco pazzo per te). Non è poco. Gliene daremo ancora, i soldi vanno alla ricerca».

Come li trovate, i soldi?

«Ci sono degli sposi che rinunciano alle bomboniere e ce li mandano. Cene del Rotary, altri eventi. Perciò io vado in giro. Qualcuno mi critica? Pazienza. Io ho cambiato vita. Mi vede? Sono truccata e ben pettinata. L' ho imparato in ospedale. Mi hanno detto: "Lei si trucchi e vada dal parrucchiere. Nadia si specchia in lei, deve vedere una mamma in forma". Così ho fatto. Mi scappa la lacrima? Mi piace vedere Nadia così ingrandita e felice, nei filmati che mandano. È bello. Mi viene da piangere ma sono felice».

NADIA TOFFA

Ma sua figlia lo era? Negli ultimi video, le ultime foto

«Era coraggiosa. Al mattino mi domandava "hai dormito bene?". Diceva: "Anche dopo, io ti voglio vedere sorridere". Nadia era credente, credeva nella resurrezione. Nei momenti di defaillances diceva "mi faccio scendere Gesù nel cuore, e anche la zia Marilena, che è il mio angelo custode", che era mia sorella, morta giovane purtroppo. Perciò, io non devo darle peso con la mia sofferenza. A volte ci riesco, a volte no. Lei è volata in un cielo blu, ed è felice. Mi diceva che non dovevo sentirmi mutilata, sapeva che i genitori che perdono un figlio si sentono così».

nadia toffa

È una grande forza, è una grande fatica.

«Sì, sono presidente della Fondazione, fatta con mio marito, le figlie e alcuni amici stretti. Porto questo peso, mi tocca apparire, ma è giusto così. Penso sempre questa cosa, ed è un vecchio detto: non cade foglia che Dio non voglia. Ma va di pari passo con il libero arbitrio. Con Gesù abbiamo scelto la nostra esperienza. Questo posso dire, a chi mi critica, e li ho perdonati, eh».

NADIA TOFFA IENE SALUTO A NADIA TOFFA NADIA TOFFA ELEONORA BRIGLIADORI i funerali di nadia toffa 6 nadia toffa nadia toffa NADIA TOFFA nadia toffa 1 nadia toffa 2 nadia toffa 3 nadia toffa nadia toffa NADIA TOFFA nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa il ricordo social di nadia toffa 5 NADIA TOFFA i funerali di nadia toffa 9 il ricordo social di nadia toffa 7 nadia toffa 1 nadia toffa e la sua famiglia nadia toffa 2 ilary blasi e nadia toffa 1 ilary blasi e nadia toffa 2 ilary blasi e nadia toffa 3 nadia toffa massimiliano ferrigno IENE SALUTO A NADIA TOFFA 3