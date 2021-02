NAOMI DA’ BUCA A SANREMO? LA PARTECIPAZIONE DELLA CAMPBELL, OSSESSIONATA DI SUO DA VIRUS E BATTERI, SAREBBE A RISCHIO (ANZI, SECONDO ALCUNI E’ GIA’ SALTATA) - SUL PALCO DELL’ARISTON, INTANTO, È IN ARRIVO UN’ALTRA TOP MODEL, ITALIANISSIMA PERÒ. SI TRATTA VITTORIA CERETTI. LA 22ENNE SUPERMODELLA BRESCIANA SARÀ CO-CONDUTTRICE DI UNA DELLE SERATE DELLA KERMESSE

La partecipazione di Naomi Campbell al Festival di Sanremo 2021 sarebbe fortemente a rischio. Anzi, secondo alcuni è già saltata. Sul palco dell’Ariston, intanto, è in arrivo un’altra top model, italianissima però. Si tratta Vittoria Ceretti. La 22enne supermodella bresciana – che, a quanto apprendiamo, era già nella lista degli ospiti di Amadeus – sarà co-conduttrice di una delle serate della kermesse (ma non in sostituzione di Naomi, prevista per la première).

Il nome della Ceretti è stato aggiunto al computo, ormai nutrito, degli ospiti sanremesi dallo stesso presentatore e direttore artistico.

“La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021“

ha spiegato Amadeus.

L’andamento dei contagi da coronavirus e le conseguenti difficoltà di viaggiare da e per gli Stati Uniti starebbero infatti costringendo Naomi Campbell (già di suo ossessionata da virus e batteri) a declinare la propria partecipazione sanremese. Il forfait della ‘Venere nera’ – tuttavia – è però ancora in attesa di ufficialità o di smentita.

Sanremo 2021, chi è Vittoria Ceretti

Nata a Brescia nel 1998, Vittoria Ceretti ha iniziato la sua carriera da supermodella partecipando al concorso Elite Model Look nel 2012. Poi l’esordio in passerella con Dolce & Gabbana e centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per maison come Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton e Givenchy.

