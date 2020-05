NASCI INCENDARIO, MUORI TRUMPIANO – LA PARABOLA DI MICHEAL MOORE: DA IDOLO DELLA SINISTRA E DEI COMPLOTTISTI DELLE TORRI GEMELLE A BENIAMINO DELL’ESTREMA DESTRA AMERICANA – NELLA SUA ULTIMA PRODUZIONE, ““PLANET OF HUMANS”, SBUGIARDA LA TESI CHE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SIA COLPA DELLE ATTIVITÀ UMANE E SOSTIENE CHE IL VERO PROBLEMA SIA LA SOVRAPPOPOLAZIONE DI AFRICA, ASIA E AMERICA LATINA. MUSICA PER LE ORECCHIE DELL’ELETTORATO TRUMPIANO - VIDEO

Ricordate Michael Moore? Regista, negli anni ‘90 di un documentario sugli operai americani, “Roger & me” che è una specie di pietra miliare della cinematografia politica? Regista premio oscar per il (bellissimo) documentario “Bowling at Columbine”, che racconta e ricostruisce una delle peggiori stragi da armi da fuoco successe di recente in America?

Oppure ancora il regista di “Fahrenheit 9/11” film che raccontava, con una luce molto critica nei confronti dell’amministrazione Bush la guerra in Iraq? Bene, quel regista lì, che da sempre si colloca nella parte più a sinistra dell’emiciclo della cinematografia, che politicamente si è da sempre speso in prima persona per la campagna elettorale dei candidati democratici e, di recente in particolare, per quella di Bernie Sanders, è da poco entrato nel canone dei beniamini della destra estrema americana.

Colpa (o merito) del suo ultimo film, “Planet of the Humans” nel quale, in buona sostanza, dice che non tutto ciò che è green è per forza buono e che non tutto il combustibile fossile vien per nuocere. Un film nel quale, a sorpresa e in modo del tutto discontinuo rispetto alla sua storia cinematografica e politica, Moore sposa le posizioni dei negazionisti ambientali, ossia di chi dice che le attività umane, siano esse inquinanti o meno, non possono in nessun modo essere messe in relazione con i cambiamenti climatici.

Sulla scia di questo assunto Moore sostiene che tutte le campagne portate avanti, da decenni, dagli ambientalisti, sono sostanzialmente truffe e non hanno nessuna ricaduta positiva se non per le tasche dei produttori di pannelli solari e turbine eoliche.

Il film, come prevedibile, ha provocato un putiferio di polemiche. Non tanto per le posizioni portate avanti dal film, che non sono niente di nuovo ma che, al contrario, esistono da quasi 50 anni, ossia da quando si è iniziato a parlare di allarme ambientale e climatico. E neppure per il fatto che a portarle avanti sia stato uno come Michael Moore. No. a causare la levata di scudi contro il film (che comunque ha già avuto 6 milioni di visualizzazioni) è stato il fatto che buona parte dei dati e dei fatti citati dalla pellicola sono falsi o parziali.

Per esempio nel film si sostiene che per produrre elettricità da fonti energetiche rinnovabili, “si usino più combustibili fossili di quanto se ne risparmi”. I dati e le ricerche, però, dicono il contrario: in media un pannello solare genera 26 unità di energia solare per ogni unità di energia fossile necessaria per costruirla e installarla. Per le turbine eoliche il rapporto è di 44 a uno.

Ma non è tutto. Tanto che c’è Michael Moore porta avanti anche tesi smaccatamente razziste: in particolare sostiene che il vero problema ambientale sia la sovrappopolazione. Su questo si può anche essere d’accordo. Quel su cui però risulta difficile concordare (a meno che non si sia profondamente di destra e razzisti, allora è un altro paio di maniche) è che laddove si parla di ridurre l’impronta ambientale dell’umanità, se ne additano come responsabili le popolazioni di Africa e Asia perché più numerose. E questo è un errore, oltre che una tesi piuttosto difficile da digerire. Perché è sì vero che in Africa e Asia e America Latina ci sono più persone di quante ce ne siano in Europa e Nord America.

Ma è anche vero che la maggior parte dei consumi in termini di energia, rifiuti e sprechi arriva dall’occidente industrializzato e non dall’Asia e dall’Africa. Tesi chi gli hanno inimicato i suoi ex amici della sinistra americana e che, invece, lo hanno reso molto popolare nel gotha della destra trumpiana. Ma che soprattutto sono state più volte e ampiamente smentite dalla scienza, i cui fatti non sono né di destra né di sinistra.

