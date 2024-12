NASKA E IL “METODO ELODIE”: QUANDO LA MUSICA VALE POCO, TOCCA MOSTRARE ALTRO – IL CANTANTE (PER MANCANZA DI MICROFONI) SI ESIBISCE IN CONCERTO AL FORUM DI MILANO CON UNA MUTANDONA COLOR CARNE E UN CALZINO PIAZZATO SOPRA L’AUGELLO – UN OMAGGIO AI “RED HOT CHILI PEPPERS”, CHE PERÒ NON È STATO GRADITO DA ALCUNI UTENTI SUI SOCIAL: “SE L'AVESSE FATTO UNA DONNA CHISSÀ COSA AVREBBERO SCRITTO E DETTO…” – VIDEO

Sta facendo discutere e non poco l'outfit sfoggiato da Naska. Il rapper, per il suo primo concerto al Forum di Assago di sabato sera, ha infatti scelto di salire sul palco con uno slip color nude con attaccato sopra un calzino. I più aulici hanno voluto vederci un omaggio ai Red Hot Chili Peppers che in una loro storica esibizione cantarono nudi, anche senza mutande, e con il calzino messo lì a coprire.

[…] sui social si è scatenato un vero e proprio scontro tra chi appoggia la scelta audace, […] e chi invece fa il paragone con le cantanti donne italiane spesso al centro di critiche poiché troppo scoperte nei loro live.

"E poi devo leggere chi caga il ca**o ad Annalisa per il reggicalze o a Elodie per i body", "E poi Elodie viene massacrata per un body prova a non dire misoginia" e ancora: "Se l'avesse fatto una donna chissà cosa avrebbero scritto e detto". […]

