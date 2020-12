A NATALE? PANETTONE E NETFLIX, OVVERO TUTTO QUELLO CHE AVETE SEMPRE DESIDERATO E NON AVETE MAI AVUTO IL CORAGGIO DI CONFESSARE – PER IL 25 LA PIATTAFORMA DI STREAMING SCODELLA "BRIDGERTON", LA NUOVA SERIE CULT FIRMATA DA QUEL GENIO DI SHONDA RHIMES, CHE È RIUSCITA A FONDERE AMBIENTAZIONI OTTOCENTESCHE E I BALLI DI CORTE CON UN IMPIANTO ALLA "GOSSIP GIRL" ED EROINE A METÀ STRADA TRA JO DI PICCOLE DONNE E LE PALADINE DI JANE AUSTEN… - VIDEO

Francesca D'Angelo per “la Repubblica”

Dal 25 dicembre avrete una nuova droga: Bridgerton. Aspettate a dire: «Che roba è?» perché questo nome che ora vi sembra così impronunciabile diventerà la vostra serie tv preferita. Di più: dopo anni di titoli carini, avvincenti ma mai indimenticabili, Bridgerton promette di riportarci indietro agli anni d' oro dei fenomeni seriali, quelli di Grey' s Anatomy e Desperate Housewives, quando se dicevi «questa serie è cult» lo era per davvero. Bridgerton non sarà insomma il prodotto più chiacchierato per un mese o due: lo sarà per i prossimi anni a venire anche perché la storia si ispira all' omonima saga di Julia Quinn (edita da Mondadori), che conta otto tomi più svariati prequel.

Operazione astuta Ergo, se abbiamo ragione Bridgerton ci terrà compagnia da qui al 2030 inoltrato.

Ma veniamo al sodo: perché gridiamo al miracolo seriale?

Perché Bridgerton è una perfetta, riuscitissima, operazione commerciale, realizzata dal fantastico duo Netflix e Shonda Rhimes. Esatto, Shonda: la stessa mente geniale di Grey' s Anatomy, che Netflix ha saggiamente messo sotto contratto in esclusiva. Bridgerton è il suo primo prodotto only streaming e se anche ha usato l' algoritmo per realizzarlo (probabile), l' ha utilizzato divinamente.

La storia ha per protagonista Daphne, la figlia maggiore della famiglia Bridgerton: la nostra, da quando è nata, si prepara al suo debutto in società. Il che, nell' Ottocento, equivaleva a fare un sacco di balli per trovare marito: restare zitelle era considerata un' onta. Non scendiamo nel dettaglio nella trama, anche perché la maggior parte dei particolari sono sotto embargo e poi Netflix ci sgrida, ma vi basti sapere che il maggiore dei suoi fratelli è un vero rompiscatole e allontanerà tre quarti dei corteggiatori.

Ci vorranno un fascinoso duca e un astuto sotterfugio a sbloccare la situazione Sì, lo ammettiamo: l' impianto tradisce un retrogusto soap ma è, passateci il termine, altolocato: con Bridgerton Shonda non fa altro che prendere tutto l' immaginario alla Jane Austen e renderlo pop, un po' (per capirci) come ha fatto al cinema la Marvel con i fumetti sui supereroi.

A differenza dei cinecomics, però, qui c' è più malizia strategica. Bridgerton racchiude infatti in sé tutti quei temi che oggi vanno per la maggiore: le serie in costume, le ambientazioni ottocentesche, i balli di corte, un impianto alla Gossip Girl, eroine a metà strada tra Jo di Piccole donne e le paladine di Jane Austen, principi azzurri fighissimi ma rispettosi dei diritti delle donne, rivendicazioni di varia natura, un tocco di royal family e un diffuso romanticismo. Insomma c' è tutto, in una botta sola: non può non piacere, soprattutto se sei donna.

regina nera E tre quarti della platea televisiva lo è. La materia narrativa è così azzeccata che Shonda non si è nemmeno disturbata a cercare un cast di star: i protagonisti sono per lo più sconosciuti (per ora). C' è però un grande "ma". Shonda è scivolata in un leggero delirio di onnipotenza: sapendo di essere brava, ha deciso di adattare non solo il libro di Quinn ma pure la Storia.

Così, in nome dell' inclusività, ci ritroviamo catapultati in un Ottocento con nobili di colore, duca dalla pelle scura e persino una regina nera.

Ma quando mai? Tuttavia saremo così presi dalla famiglia Bridgerton che ce lo faremo andare bene. Come vi dicevamo, sarà la nostra nuova droga seriale...

