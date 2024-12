NATALIA ASPESI E UNA NOTTE INFERNALE ALLA SCALA TRA TAXI "CHE HANNO ALTRO DA FARE", MILANO "CHE NON SI MUOVE" E IL PALCO "CHE GIRAVA SU DI SE' IN MANO A LEO MUSCATO" – “GIORGIA MELONI E SERGIO MATTARELLA PARTECIPAVANO A PARIGI AI FESTEGGIAMENTI DI NOTRE-DAME RISORTA, NON RESTAVA CHE IL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA E SIGNORA. NESSUN BOATO, NÉ UNA SOMMOSSA, LA MILANO DAI CAPELLI BIANCHI, SIGNORILMENTE O CIECAMENTE, SI È TENUTA IL SUO ‘GNAZIO COME UN OSPITE NON DA APPLAUSI MA NEPPURE DA FISCHI. TUTTO SEMBRA SMORTO ANCHE ALLA SCALA, E CE LI TENIAMO”

Natalia Aspesi per la Repubblica - Estratti

Una notte infernale all’opera: noi stupidelli chiamiamo per tempo per andare, ingenui, alla Scala, ma il taxi come sempre ha altro da fare, figurarsi se si ricorda di un appuntamento.

Piove e ormai sono quasi le diciassette, e non sarà certo come a Notre-Dame dove nello stesso giorno i capi di Stato, una quantità, si festeggiano e arrivano alla cattedrale come fosse niente.

PRIMA DELLA SCALA 2024

Alla fine ci chiede 70 euro.

Perché intanto tutto il centro dove si trova la Scala è barricato contro chiunque voglia entrare, anche i disgraziati signori in smoking. C’è una manifestazione, là non si può passare, più giù è proibito.

Milano non si muove, l’unica salvezza è entrare in via Manzoni.

Ci arriviamo, affranti, dopo circa un’ora. Ma poi, che serata il 7 dicembre, La forza del destino !

Sarà perché ero quasi morta, mi è girata la testa mentre girava continuamente su di sé il palcoscenico in mano a Leo Muscato, regista, che l’ha riempito di crocerossine anni 40 e di abiti del Settecento con neve e vento. Mai, si sentiva dire, il maestro Chailly era stato così divino, e tutti quei preti che cantavano sgambettando, forse era lì che portavano male facendo morire anche Leonora che è poi la bravissima Netrebko.

Devo dire che a Verdi, per la serata alla Scala del 1869, i morti non bastavano mai.

Ormai ripresa dal viaggio potevo guardarmi intorno: folla immensa arrivata da non so dove, signore in nero, nessuna follia, un giovanotto altissimo vestito da monaco bianco. Non tutti entusiasti della Forza , che ha rimesso qui quelli che avevamo fatto una guerra per liberarcene.

Certo, c’erano i sostituti, nel senso che Giorgia Meloni e Sergio Mattarella partecipavano a Parigi ai festeggiamenti di Notre-Dame risorta, mentre Matteo Salvini se ne stava nascosto da qualche parte, e non restava che il presidente del Senato Ignazio La Russa e signora.

Nessun fischio, o boato, né una sommossa, la Milano dai capelli bianchi, signorilmente o ciecamente, si è tenuta il suo La Russa come un ospite non da applausi ma neppure da fischi.

Tutto sembra smorto anche alla Scala, e ce li teniamo.

