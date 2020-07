NATO IL 7 LUGLIO – “RAIPLAY” FESTEGGIA IL COMPLEANNO NUMERO 72 DI "UNO DEI GRANDI TALENTI SITUAZIONISTI DELLA COMUNICAZIONE CONTEMPORANEA", AL SECOLO DAGO, CON UN’INTERVISTA E UNA SELEZIONE DI VIDEO CULT DALLE SANTE TECHE RAI - DA “MISTER FANTASY” A “QUELLI DELLA NOTTE”, DA “DOMENICA IN” ALLO SCHIAFFO A SGARBI (CHE POTEVA ESSERE BENISSIMO TAGLIATO DATO CHE LA TRASMISISONE ERA REGISTRATA) - IL "FIAT LUX" DI BONCOMPAGNI, LO SHOW ''ORIZZONTALE'' DI ARBORE E LA TV DI DOMANI – VIDEO

Su RaiPlay “The Dago Show”

dago quelli della notte

Il 7 luglio è il compleanno di Roberto D’Agostino, uno dei grandi talenti situazionisti della comunicazione contemporanea.

Per l’occasione Rai Teche ha deciso di festeggiarlo selezionando un’ampia scelta di materiali televisivi Rai di D’Agostino – da “Quelli della notte” a “Domenica In”, da “Mister Fantasy” a “D.O.C.” – online su RaiPlay da oggi, venerdì 3 luglio. L’antologia, “The Dago Show”, è introdotta da un’ampia intervista che D’Agostino ha concesso alla redazione di Rai Teche in esclusiva per RaiPlay.

the dago show su raiplay 8

Nell’intervista D’Agostino racconta il suo rapporto con la televisione, la sua idea di linguaggio televisivo e rievoca alcuni grandi protagonisti della Rai come Brando Giordani, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore.

Roberto D’Agostino ha incarnato fino in fondo – e continua a farlo tutt’ora – i nuovi orizzonti dei linguaggi, dei tic e delle mode sociali e mediatiche, cogliendo con grande acume i conformismi e le possibilità del “nuovo”.

schiaffo dago a sgarbi

Tanto che autoironicamente mette a fuoco “neo-ruoli” come l’ospite televisivo, oppure svela notevoli intuizioni critiche, come quella di Boncompagni, per il quale la televisione era principalmente luce, e solo poi contenuto. “The Dago Show” è anche un modo per riassaporare alcuni momenti indimenticabili dell’avventura televisiva di D’Agostino, come la sua “lookologia” a “Quelli della notte”, o gag irresistibili e sarcastiche come quella da tormentone sulla “Insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera.

Dago in redazione - ph Massimo Sestini the dago show su raiplay 4

the dago show su raiplay 7

Dago, Carosone, Arbore, premio Orso alla Cabala boncompagni dago arbore the dago show su raiplay 1 dago the dago show su raiplay 14 Dago in redazione - ph Massimo Sestini DAGO A QUELLI DELLA NOTTE maurizio costanzo show mughini dago sgarbi the dago show su raiplay 2 the dago show su raiplay 5 the dago show su raiplay 12 the dago show su raiplay 9 the dago show su raiplay 13 the dago show su raiplay 11 the dago show su raiplay 10 the dago show su raiplay 6 the dago show su raiplay 3 dago con la redazione (giorgio rutelli francesco persili federica macagnone riccardo panzetta alessandro berrettoni) Dago in redazione - ph Massimo Sestini