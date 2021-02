E IL NAUFRAGAR M'È DOLCE A COLOGNO MONZESE – DOPO ESSERE STATA MESSA IN PANCHINA IN RAI, ELISA ISOARDI SPERA DI SPIAGGIARSI SULLE RETI MEDIASET – PER ORA SI DEVE ACCONTENTARE DELL'ISOLA DEI FAMOSI MA, FINITA L’ERA D’URSIANA, L’EX SIGNORA SALVINI VORREBBE METTERE LE MANI SULL’AMBITO POMERIGGIO DI CANALE 5 – SE “BRUCIO” PRESTA POCO C’ENTRA CON IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA D’URSO, VOLETE CHE NON CERCHI DI APPROFITTARNE PER DARE LUSTRO AD UNA SUA ASSISTITA COME ISOARDI?

elisa isoardi isola dei famosi

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. Immaginate che il battito di ali di quella farfalla sia il tuffo di Elisa Isoardi nel mare hondureño capace di provocare un vero e proprio uragano a migliaia di chilometri di distanza, precisamente a Cologno Monzese. Andiamo con ordine.

elisa isoardi

Diciamoci la verità: Elisa Isoardi non ha bisogno de L’Isola dei Famosi. E’ vero, dopo anni, ha perso il suo posto fisso in Rai ma da Ballando con le stelle ne è uscita bene e, con il bagaglio di notorietà pregresso, poteva concedersi il lusso di rimanere un po’ in panchina in attesa dell’occasione giusta. Spirito d’avventura e opportunità di vita sono motivazioni valide per tramutarla in naufraga ma probabilmente non in grado di far quadrare completamente il cerchio. Era quasi scontato, dunque, che dietro il ‘naufragio’ catodico di Elisa Isoardi si nascondesse ben altro. Ma quale importante offerta di Mediaset avrebbe così ingolosito la conduttrice piemontese? Ve lo sveliamo noi.

ELISA ISOARDI

Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio.

Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso. La fine del monopolio del dì festivo fa parte di quel piano progressivo di “ridimensionamento” dello strapotere d’ursiano – di cui vi parliamo (nonostante le smentite, guarda un po’, proprio di Signorini!) dalla scorsa primavera – iniziato col rinvio perpetuo di Grande Fratello e proseguito con la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso. Ben ha scritto Dagospia sulle ragioni della chiusura, voluta dai piani alti e non frutto di una guerra tra Lucio Presta e l’agente di Barbara Marco Durante, come riportato da La Stampa.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO

Ma volete che Presta non gioisca per il ridimensionamento di una storica nemica e non cerchi di approfittarne per dare lustro ad una sua assistita come Elisa Isoardi?

Chiaramente i giochi per la domenica pomeriggio e per prossima stagione in generale sono ancora aperti, ma di sicuro i riflettori per Elisa Isoardi si accenderanno dall’altra parte della barricata. Chissà se, a questo punto, anche Matteo Salvini non twitti come Zingaretti a favore di Barbara D’Urso…

elisa isoardi e raimondo todaro 4 elisa isoardi foto diva e donna elisa isoardi foto diva e donna elisa isoardi e il cane zenit 6 elisa isoardi e il cane zenit 13 elisa isoardi e il cane zenit 5 elisa isoardi con il suo cane zenit 3 elisa isoardi foto diva e donna elisa isoardi ELISA ISOARDI CON ANELLO elisa isoardi ballando