LA NAZIONALE NOIOSA (26,2%) - D'URSO FINO ALL'UNA E MEZZA (15,9%) - FAZIO CON CARLA' (10,3-9,4%) - GILETTI (4,8-5,7%) - 'MASTERCHEF' IN CHIARO (3%) - FAZIO ANTEPRIMA (6,6%), GENTILI (4-3,9%), PAPERE (11,9%) - FORMULA1 IN DIFFERITA (6%) - LA VENIER SALE CON LA DE FILIPPI E I SUOI LOOK TREMENDI (19,2-18,7%) - ANNUNZIATA (6,4-5,7%) - FIALDINI (14,1%), 'DOMENICA LIVE' (12,6%) - 'DS' (4,7%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

FABIO FAZIO E CARLA BRUNI

Nella serata di ieri, domenica 11 ottobre 2020, su Rai1 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Italia ha conquistato 6.814.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.47 alle 25.26, ha raccolto davanti al video 2.432.000 spettatori pari al 15.9% di share (la presentazione, in onda dalle 21.11 alle 21.45, 2.975.000 – 11.2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.392.000 spettatori (5.2%) e NCIS New Orleans di 1.154.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.532.000 spettatori con il 6.5% di share.

Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.32 alle 22.46, ha raccolto davanti al video 2.648.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% e Che Tempo che Fa – il Tavolo, in onda dalle 22.50 alle 23.56, 1.580.000 (9.4%). Su Rete4 Le Due Vie del Destino è stato visto da 642.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.8% con 1.261.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 20.36 alle 22.12, e il 5.7% con 860.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 22.17 alle 24.56. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 591.000 spettatori (3%) mentre sul Nove Paolo Borsellino – Era mio Padre segna l’1.1% con 260.000 spettatori. Su Iris The Departed – Il Bene e il male sigla 2.1% con 450.000 spettatori. Su Paramount Network Prima o poi mi sposo sigla l’1.9% con 460.000 spettatori.

FABIO FAZIO E CARLA BRUNI

Access Prime Time

L’anteprima di Fazio al 6.6%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.136.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.236.000 spettatori (4.7%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 6.6% con 1.606.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.032.000 spettatori nella prima parte (4%) e a 1.050.000 (3.9%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna l’1.9% con 491.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 420.000 (1.6%).

Preserale

La differita di F1 al 6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.069.000 spettatori (16.8%) e L’Eredità 4.283.000 spettatori (20.5%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.491.000 spettatori con il 13.9% di share e RiCaduta Libera 3.390.000 (16.5%). Su Rai2 Hawaii Five-0 intrattiene 890.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 1.075.000 spettatori (4.6%) nel secondo. Su Rai3 il TGR segna il 15% con 3.242.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 603.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 802.000 (3.3%) nel secondo. Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 768.000 spettatori con il 3.4% di share. Su TV8 il GP di Formula 1 dell’Eifel ha catturato l’attenzione di 1.164.000 spettatori (6%). Sul Nove Deal with It sigla lo 0.8% con 156.000 spettatori.

LELE MORA

Daytime Mattina

La Santa Messa 18.5% su Rai 1 e 11.7% su Canale 5.

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 263.000 spettatori con il 13.2% di share nella presentazione, 614.000 (17.1%) prima parte e 1.630.000 (21.4%) nella seconda; Paese che Vai… segna il 17.2% con 1.524.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.616.000 spettatori pari ad uno share del 16.1% e la Santa Messa è stata seguita da 1.893.000 spettatori (18.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.097.000 telespettatori con il 18% di share mentre la Santa Messa segna l’11.7% con 1.065.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 133.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 228.000 spettatori con uno share del 2.6% nel primo episodio e 226.000 spettatori (2.4%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 453.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 161.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 102.000 spettatori con il 3.8% di share nelle News e 252.000 spettatori (3.4%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde al 21.6%.

MARIA DE FILIPPI SIMONA VENTURA TELEGATTI

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.613.000 spettatori (20.7%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.468.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.116.000 spettatori (10.2%) e Melaverde ha interessato 1.965.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 527.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2% con 229.000 spettatori e Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.180.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Tg3 Speciale registra 543.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 396.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 168.000 spettatori con l’1.7% di share.

Daytime Pomeriggio

La Venier 19.2%-18.7%.

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.551.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e di 3.211.000 (18.7%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 14.1% con 2.301.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.528.000 spettatori con il 13.7%, Beautiful 2.437.000 (13.2%), Una Vita 2.124.000 (11.4%) e Il Segreto 1767.000 (10%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 1.913.000 spettatori con l’11.8% di share. Domenica Live registra il 12.6% con 2.047.000 spettatori (presentazione 1.780.000 – 11.3% e Ultima Sorpresa 2.066.000 – 12%) Su Rai2 il Giro d’Italia ha convinto 1.464.000 spettatori (8%) nella prima parte e 2.226.000 (12.6%) nella seconda; Processo alla Tappa interessa a 1.001.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Station 19 segna il 2.7% con 501.000 spettatori nel primo episodio e il 2.5% con 453.000 spettatori nel secondo.

Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.163.000 spettatori (6.4%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 977.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 461.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Senti chi Mangia ha appassionato 120.000 spettatori (share dello 0.8%) e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 112.000 (0.7%). Su TV8 la gara di Moto 3 sigla il 4.9% con 910.000 spettatori, la prima gara di MotoGP il 6.8% con 1.162.000 spettatori, la Moto 2 il 4.4% con 701.000 spettatori e la seconda gara di MotoGP il 4.3% con 689.000 spettatori. Su Sky Sport F1 il Gran Premio di Formula 1 interessa a 737.000 spettatori (4.1%); su Sky Sport Uno è stato visto da 343,000 spettatori (1.9%).

lucia annunziata foto di bacco

Seconda Serata

La Domenica Sportiva 4.7%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 835.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 522.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 684.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Il Re Scorpione segna un netto di 649.000 ascoltatori con il 6.5% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 506.000 spettatori (6.1%). Su Rete 4 Il Castello è la scelta di 170.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.693.000 (25.3%)

Ore 20.00 5.876.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.25 1.983.000 (11.2%)

Ore 20.30 2.005.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.15 2.006.000 (10.8%)

Ore 19.00 2.394.000 (12.1%)

TG5

Ore 13.00 3.057.000 (17.2%)

Ore 20.00 4.502.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.521.000 (10.2%)

Ore 18.30 1.139.000 (6.5%)

TG4

Ore 12.00 455.000 (3.5%)

Ore 18.55 597.000 (3.1%)

TGLA7

Ore 13.30 524.000 (2.8%)

Ore 20.00 991.000 (4.1%)

TG8

Ore 12.00 .000 (%)