I BEATLES COME NON LI AVEVATE MAI VISTI – CON “GET BACK”, PETER JACKSON È RIUSCITO A MOSTRARE I “FAB FOUR” SOTTO UNA NUOVA LUCE, RISCRIVENDO IL FINALE DELLA STORIA DELLA BAND – LE RIPRESE ORIGINALI DI MICHAEL LINDSAY-HOGG SONO STATE TAGLIATE E RIMONTATE, RACCONTANDO LE DUE GIORNATE DI SEDUTE DELLA REGISTRAZIONE DELL’ULTIMO ALBUM DEI BEATLES TRA RICERCA, SCAZZI E RISATE… - VIDEO

Alessandra Levantesi per "la Stampa"

Come da titolo con lo Sneak Peek presentato a Torino Peter Jackson offre un assaggio delle tre puntate della sua miniserie The Beatles: Get Back, trasmessa in streaming dalla Disney in questi giorni, dando un'idea del lavoro compiuto sulle 56 ore di filmato girato da Michael Lindsay-Hogg nel gennaio 1969, durante le sedute di registrazione del gruppo raccolte poi nell'album Let it Be.

Vale a dire l'ultimo album dei Beatles, uscito mestamente subito dopo il loro scioglimento nel maggio 1970; in concomitanza con l'omonimo film che di quelle tre settimane di riprese (originariamente previste per la tv) racchiudeva solo il famoso «RoofTop Concert» al numero 3 di Savile Row.

Messo di fronte all'enorme mole di materiale inedito conservato negli archivi della Apple Corps, Jackson si è impegnato a tagliare e rimontare, conferendo nuovo smalto alle immagini e al sonoro; ma a «sbirciare» le due giornate di sedute più il concerto sul tetto mostrati al festival, ci accorgiamo che da vero cineasta qual è ha fatto molto di più: ha riscritto il finale (o sottofinale) della storia della band e, soprattutto, ha restituito alla vita un irripetibile momento creativo.

Se l'intenso ritmo di giornate trascorse fra prove e ripetizioni a cercare il riff, la tonalità, il testo e la parola giusti provoca qualche episodio di attrito, a prevalere è la felicita di ritrovarsi a suonare insieme, la voglia buffonesca di scherzare sull'onda ludica della giovinezza.

Ogni tanto appaiono la Yoko di John o la Linda di Paul, ai quattro in corso d'opera si aggiunge il tastierista Bill Preston, il grande George Martin presiede ogni fase; e noi spettatori, tuffati in quell'atmosfera anni '60 che resta unica, abbiamo l'incredibile sensazione di essere lì mentre vengono alla luce capolavori come The Long and Winding Road, Let it Be e, naturalmente, Get Back.fine.

