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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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I FAN LO VOGLIONO, E I TABLOID LO SFORNANO. POI, CHE SIA VERO O NO, STICAZZI! - ''LADY GAGA VA A VIVERE CON BRADLEY COOPER''. IL SETTIMANALE ''INTOUCH'' LA SPARA, MA NELLE ULTIME SETTIMANE AVEVA GIÀ LANCIATO GRAVIDANZA E PROPOSTA DI MATRIMONIO - IN REALTÀ L'UNICA A PARLARE È IRINA SHAYK, CHE NELLA PRIMA INTERVISTA DOPO LA ROTTURA SI SBILANCIA E DICE…
SCARAMUCCE SUL RUSSIA-GATE DE' NOANTRI - ''LA VERITÀ'': ''LE CARTE BOMBA ANNUNCIATE DALL''ESPRESSO'? SONO SOLO RUMOROSI PETARDI. AVEVAMO GIÀ PUBBLICATO LE MOSSE DI MERANDA, CHE HA TACIUTO CON GLI INQUIRENTI, LE SUE OFFERTE A GAZPROM E ROSNEFT, MAI ANDATE IN PORTO. LA BANCA PER CUI AVREBBE LAVORATO ERA ESCLUSA DALLA TRATTATIVA''
IL GOVERNO TRABALLA, IL FISCO INCASSA - DIAMO ALL'ERARIO LA METÀ DEL REDDITO - RISPETTO AL PIL, LE ENTRATE TRIBUTARIE ARRIVANO AL 47% - UNIMPRESA SVELA IL TRUCCO: DAL DATO SULLA PRESSIONE FISCALE, CHE SI FERMA AL 42%, SONO ESCLUSE ALCUNE VOCI DEL GETTITO (UNA OTTANTINA DI MILIARDI DI EURO) - NEI PROSSIMI TRE ANNI, AZIENDE E FAMIGLIE VERSERANNO AL FISCO 65 MILIARDI IN PIÙ - L’IVA SALIRÀ DI 42 MILIARDI E LE PMI ATTACCANO IL GOVERNO...
LA FAIDA DEL CAMPANILE – “DICAPRIO È MIO PAESANO”, “NO, È MIO...”, DUE PAESI IN PROVINCIA DI CASERTA IN GUERRA PER I NATALI DEGLI AVI DEL DIVO - NON SAREBBE TRENTOLA MA ALIFE LA CITTADINA DEI NONNI. SOLO PER UN ERRORE... - QUELL’ATTO DI MATRIMONIO…
DILETTA, SEI LA SUA “AMICA SPECIALE” (CON BENEFIT) – IL PUGILE DANIELE SCARDINA, AL SECOLO "KING TORETTO", PARLA DEL FLIRT DELL'ESTATE: “DILETTA? IO SONO SINGLE, MI SONO LASCIATO A GENNAIO. CHE MALE C'È? LEI È UN' AMICA SPECIALE, HA PRESENTATO UN MIO MATCH E… - “CON ME IL PUGILATO TORNERÀ POPOLARE. ANCHE LA MIA AMICA ELODIE, LA CANTANTE, SI È INNAMORATA DI QUESTO SPORT E ADESSO VUOLE INIZIARE A PRATICARLO"
CAFONAL LUNARE – LA RAI TORNA SULLA LUNA A 50 ANNI DALLO SBARCO DELL’APOLLO 11 – TERESINA DE SANTIS E SALINI PRESENTANO LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE DI SABATO 20 LUGLIO ALLA LANTERNA DI FUKSAS – TRA GLI ALLUNATI VESPA E MATANO, POLETTI E LA BISTI, MA A RUBARE LA SCENA È STATO TITO STAGNO CHE HA RACCONTATO DI NUOVO LA STORIA DELLO STORICO “HA TOCCATO” IN ANTICIPO – VIDEO
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
VIAGGIO? SU CORAGGIO – PER CHI SOFFRE IL MAL D’AUTO, COSÌ COME IL MAL DI MARE E IL MAL D'ARIA, VIAGGIARE DIVENTA UN INCUBO: LA CHINETOSI ASSALE 6 MILIONI DI ITALIANI CHE SI SPOSTANO SUI MEZZI DI TRASPORTO E PROVOCA, TRA L’ALTRO, VOMITO, SUDORAZIONE FREDDA, IPERSALIVAZIONE, CEFALEA E VERTIGINI – MA NON TUTTO È PERDUTO: COSA FARE PER STARE MEGLIO E RICORDATEVI CHE PREVENIRE È L’UNICA SOLUZIONE…