"IL SESSO CON FELLINI ERA SUBLIME" - SANDRA MILO RACCONTA A CIACCI LE SUE ACROBAZIE CON IL GRANDE REGISTA: "LO FACEVAMO PER ORE SULLA MOQUETTE VERDE O SU UN PIUMINO, MA SEMPRE IN TERRA, LUI ODIAVA IL LETTO. USAVAMO COME ALCOVA L'HOTEL PLAZA, MA ANCHE PICCOLI MOTEL, INSOMMA UN PO' DAPPERTUTTO. SIAMO STATI AMANTI 17 ANNI, MA NON PENSO CHE GIULIETTA SAPESSE. MI CHIAMAVA SORELLINA" – "CRAXI? UNA STORIA MOLTO BELLA, UNA PASSIONE, MA…"

Anticipazione da “Oggi”

sandra milo foto di bacco (3)

copertina oggi giovedi' 6 febbraio 2020

In un’intervista a Giovanni Ciacci per OGGI, in edicola da domani, Sandra Milo fa alcune rivelazioni sulla sua relazione con Federico Fellini a 60 anni dall’uscita della «Dolce vita». «Io lo conobbi l’anno successivo a Fregene, alla Villa dei pini, in estate. Ennio Flaiano mi invitò al loro tavolo, ero vestita di bianco. Quando i miei occhi si incontrarono con quelli di Federico ne rimasi subito affascinata. Alto, moro, indossava i pantaloni neri e la camicia bianca con la cravatta nera, come faceva vestire Mastroianni nei suoi film. Mi innamorai subito. Un’attrazione fatale, inevitabile… Siamo stati amanti 17 anni».

sandra milo giulietta masina sandra milo con federico fellini

E Giulietta Masina sapeva? «Non lo so. Penso di no, non ce lo siamo mai detto… Eravamo inseparabili all’epoca. Io dormivo a casa loro. Pensa che quando lavoravo fuori dall’Italia lei mi telefonava sempre. Mi chiamava sorellina… Non mi sono mai sentita in colpa! E che vuol dire essere l’amante? L’amore non è una cosa vergognosa, è una cosa sublime. Il sesso è un’altra cosa: io e Federico ci amavamo».

sandra milo giulietta masina giulietta degli spiriti sandra milo federico fellini giulietta masina agli oscar 1963

E aggiunge: «Nei primi tempi ci incontravamo in via Sistina, dove aveva un suo studio, poi in un altro studio in corso Italia. Usavamo come alcova d’amore l’Hotel Plaza su via del Corso. Ma anche piccoli motel... Insomma, un po’ dappertutto… Lo facevamo sempre in terra. Lui odiava il letto: diceva che era per fatto per dormire. Nei suoi studi non c’erano mai i letti, solo divani di cuoio, e io trovavo orrendo fare l’amore sui divani di cuoio. Così lo facevamo per ore sulla moquette verde o su un piumino buttato in mezzo alla stanza».

sandra milo, gianni de michelis de resurrectione carnis

A OGGI, Sandra Milo parla anche di Bettino Craxi, sul quale non ha visto né vuole vedere il film di Gianni Amelio: «Federico è stato il mio amore, Bettino è stata una storia molto bella, una passione... Adesso quando penso a lui penso al dolore che ha sofferto nel suo esilio». Mai andata a trovarlo ad Hammamet? «No, mai. E questo è un mio grande rimpianto».

