È MORTO ALL’ETÀ DI 74 ANNI FAUSTO PINNA, PRODUTTORE MUSICALE E STORICO COMPAGNO DI IVA ZANICCHI – PINNA SI È SPENTO NELLA NOTTE, DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA CONTRO UN TUMORE AI POLMONI – IL RICORDO DI ROBERTO ALESSI: “CARA IVA, SIETE STATI COSÌ FELICI. VI SIETE COSÌ TANTO AMATI, SEMPRE, E NON AVETE SEMPRE AVUTO UNA VITA IN DISCESA. È STATO PERFINO DIFFICILE PER VOI ACCETTARE DI ESSERVI INNAMORATI: TU ERI SPOSATA, CON UNA FIGLIA, E ANCHE FAUSTO. IO C’ERO, AVEVO CAPITO. IL VOSTRO AMORE MI HA SEMPRE ABBAGLIATO….”

1. È MORTO FAUSTO PINNA, COMPAGNO DI IVA ZANICCHI

Cara Iva,

Sono emozionato mentre scrivo: Fausto, il tuo Fausto, se ne è andato. Le lacrime ora mi sono facili, ma voglio invece ricordare che non riuscivo mai a finire un ragionamento con voi perché con le vostre osservazioni scoppiavate a ridere insieme per qualcosa.

Siete stati così felici.

Vi siete così tanto amati, sempre, e non avete sempre avuto una vita in discesa. Come tutti, avete avuto momenti non facili, dolori, lutti, malattie. Perfino la felicità a volte è faticosa: è stato perfino difficile per voi accettare di esservi innamorati: tu eri sposata, con una figlia, e anche Fausto. Io c’ero, avevo capito. Il vostro amore mi ha sempre abbagliato.

Sembra ingiusto che il destino e una malattia bastarda possano avervi diviso.

Per fortuna hai tua figlia Michela, i tuoi nipoti, tuo genero, e tutta l’Italia che ti ama. E ti amo anch’io, con Betta, con tutti i miei redattori, che ti adorano. Ti lascio e cerco di ricordare la tua voce immensa che scoppia a ridere dopo un’osservazione di Fausto. Con me che non riesco mai a finire un ragionamento.

Tuo Roberto, con Betta e con tutti noi di Novella 2000 e Visto

MUSICA: È MORTO FAUSTO PINNA, STORICO COMPAGNO DI IVA ZANICCHI

(Adnkronos) - E' morto il produttore musicale Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. Pinna, 74 anni, si è spento nella notte dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni che aveva portato la cantante ad interrompere i concerti e gli impegni che aveva preso negli ultimi mesi proprio per stargli accanto.

MUSICA: MALGIOGLIO, 'PER IVA ZANICCHI GRANDE DOLORE, ERANO COPPIA AFFIATATISSIMA'

(Adnkronos) - Fausto e Iva ''erano una coppia affiatatissima, lui era innamoratissimo, l'accompagnava ovunque, anche a Roma durante il periodo della malattia di Iva, non l'abbandonava mai. E' stato veramente un compagno meraviglioso". Così Cristiano Malgioglio, grande amico di Iva Zanicchi, con l'Adnkronos commenta la scomparsa di Fausto Pinna, storico compagno di vita della cantante, morto questa notte dopo una battaglia contro un tumore polmonare.

''Ho saputo della sua morte questa mattina - racconta Malgioglio - ho mandato subito le condoglianze ad Iva, che mi ha risposto subito. Sta soffrendo molto. Mi dispiace tantissimo per lei", conclude.

