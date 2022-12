13 dic 2022 09:38

È MORTO “IL RE DELLE CANZONI DEI CARTONI ANIMATI”: ICHIRO MIZUKI, VOCE ORIGINALE DELLE COLONNE SONORE DI “MAZINGA Z”, “JEEG ROBOT D’ACCIAIO” E “CAPITAN HARLOCK” È DECEDUTO A 74 ANNI PER UN TUMORE AI POLMONI, IN UN OSPEDALE DI TOKYO – A LUGLIO AVEVA ANNUNCIATO DI ESSERE IN CURA, MA HA CANTATO FINO ALL’ULTIMO: IL 27 NOVEMBRE È SALITO SUL PALCO PER L’ULTIMA VOLTA – AVEVA PIÙ DI 1200 CANZONI ALL’ATTIVO