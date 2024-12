È PROPRIO VERO, COME DICE L’OSCE, CHE GLI ITALIANI NON COMPRENDONO PIÙ QUEL CHE LEGGONO. ACCADE ANCHE A GIULIA BONAUDI, NUOVA STELLINA DEL FIRMAMENTO “MELLONIANO” DELLA RAI, CHE CI ATTACCA PER L’ARTICOLO SULLA SUA FULMINANTE CARRIERA: “DAGOSPIA SI SORPRENDE CHE UNA DONNA 33ENNE CONDUCA UN PROGRAMMA. È LO SPECCHIO DI UNA MENTALITÀ GERONTOCRATICA, FORSE NON SOPPORTA L’IDEA CHE UNA GIOVANE POSSA RITAGLIARSI UNO SPAZIO”. MA QUESTO DISGRAZIATO SITO NON HA MAI TIRATO IN BALLO LA SUA ETÀ. E COMUNQUE NON SI TRATTA DI “UNO SPAZIO”, MA DI ALMENO QUATTRO. IN RAI NON ERANO VIETATI PIÙ DI TRE CONTRATTI DA AUTORI?

DAGONEWS

È proprio vero, come dice l’Osce, che gli italiani non comprendono più quel che leggono. Accade anche a una insospettabile come Giulia Bonaudi, nuova stellina del firmamento “melloniano” della Rai.

La giornalista ci attacca per l’articolo sulla sua fulminante carriera, con una storia su Instagram: “Dagospia si sorprende che una donna 33enne conduca un programma. È lo specchio di una mentalità gerontocratica, forse non sopporta l’idea che una giovane possa ritagliarsi uno spazio”.

Ma la Bonaudi l’ha fatta fuori dal vasino: innanzitutto perché fa ridere dare del “gerontocratico” a un sito che può vantare una redazione giovane, almeno rispetto al panorama mediatico nazionale, per non parlare della Rai (l’età media dei giornalisti di Dagospia è sotto i 40 anni, 36,8 per la precisione).

E poi perché nel nostro articolo non abbiamo mai tirato in ballo l’età come fattore discriminante. Semmai, ci siamo chiesti quali fossero le ragioni di una così rapida carriera in un posto come la Rai, dove nulla accade mai per caso.

giulia bonaudi paolo corsini francesco giorgino

Inoltre, quando la 33enne liquida il suo lavoro in Rai con “uno spazio”, si sminuisce, visto che di spazi ne ha almeno quattro.

Bonaudi segue da autrice due rubriche su Rainews, i programmi “Restart” (Rai2) e “Buongiorno benessere” (Rai1), e pure “XXI secolo” di Francesco Giorgino, sempre su Rai1, in cui ha anche un suo spazio in video. In Rai non erano vietati più di tre contratti da autore?

