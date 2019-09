IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - IL CINEMA STRANGE&HORROR INTERNAZIONALE PERDE UNO DEI SUOI VOLTI PIÙ TERRIFICANTI. SE NE VA SID HAIG, 80 ANNI, IL CAPTAIN SPAULDING TRUCCATISSIMO E MALVAGIO DELLA CELEBRE TRILOGIA DI ROB ZOMBIE, E DI DECINE E DECINE DI HORROR A BASSO COSTO. ERA GIÀ UN FETICCIO NEGLI ANNI '60 MA CI VOLLE IL SOLITO TARANTINO PER RISCOPRIRLO E METTERLO IN ''JACKIE BROWN''

sid haig +

Marco Giusti per Dagospia

Il cinema strange&horror internazionale perde uno dei suoi volti più terrificanti. Se ne va Sid Haig, 80 anni, il Captain Spaulding truccatissimo e malvagio della celebre trilogia di Rob Zombie, iniziata con La casa dei 1000 corpi, e di decine e decine di horror a basso costo, ma già attore feticcio negli anni 60 dei film assurdi di Jack Hill e poi riscoperto, guarda un po', da Quentin Tarantino per Jackie Brown. Nato a Fresno nel 1939, dal fisico massiccio e dal capoccione inquietante, calvo e barbuto, Sid Haig diventa presto attore in ruoli di duro e di cattivo fra cinema e tv.

sid haig

Lo vediamo cosi', dopo esperienze di teatro a Pasadena e una marra di serie tv anni60, in Senza un attimo di tregua di John Boorman, in Che! di Richard Fleischer, ma anche in Agente 007 Una cascata di diamanti, nel bellissimo L'imperatore del Nord di Robert Aldrich, in THX118 di George Lucas e in tutti o quasi i film assurdi di Jack Hill, da Blood Bath a Spider Baby.

Ottimo in tutti i generi, lo troviamo anche in un capolavoro black come Coffy, viene riscoperto da Tarantino per Jackie Brown e Kill Bill e da lì diventa l'attore feticcio dello stravagante regista horror Rob Zombie nei panni di Captain Spaulding.Un percorso che ne farà il protagonista di una serie di piccoli horror a basso costo anche divertenti. E tanti di questi devono ancora uscire.

sid haig sid haig sid haig