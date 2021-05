IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - IL CINEMA X-TRANGE E QUELLO FANTASTICO INTERNAZIONALE PIANGONO IL LEGGENDARIO ATTORE, SCENEGGIATORE E REGISTA MESSICANO RENÉ CARDONA III, MORTO A TIJUANA PER UN PROBLEMA CARDIACO A SOLI 59 ANNI – NIPOTE E FIGLIO D’ARTE, FIRMÒ FILM ASSURDI E TOTALMENTE DI GENERE, COME “VACACIONES DEL TERROR”, “ATRAPADOS EN LA COCA”, “ALARADIDO DEL TERROR”, “FRAY JUSTICIA”, “LOS HERMANOS MATA” - VIDEO

René Cardona III rip

rene cardona iii 2

Marco Giusti per Dagospia

Il cinema X-trange e quello Fantastico internazionale piangono il leggendario attore, sceneggiatore e regista messicano René Cardona III, morto a Tijuana per un problema cardiaco a soli 59 anni. Firmò film assurdi e totalmente di genere, come “Vacaciones del terror”, “Atrapados en la coca”, “Alaradido del terror”, “Fray Justicia”, “Los hermanos Mata”.

vacaciones del terror.

Nipote e figlio d’arte, visto che il nonno era René Cardona Senior, nato a Cuba nel 1906 e morto a Città del Messico nel 1988, regista di ben 146 film tutti di genere, tra i quali titoli memorabile legati all’horror e alla lotta messicana con protagonista El Santo, come “El enmascarado de plata”, mentre il padre, René Cardona Junior, 1939-2003, fu regista di 100 film, sempre di genere, ma decisamente più ricchi, con attori americani, John Huston, Arthur Kennedy, Stuart Whitman, di solito coprodotti con l’italiano Angelo Jacono, come “Il triangolo delle Bermude”, “Il massacro della Guyana”, “Cyclone”, “La notte dei mille gatti”, “Robinson Crusoe”, “Tintorera”, “Il pupazzo” con Lando Buzzanca. Tutti grandi successi popolari del tempo.

rene cardona iii

René Cardona III, nato nel 1962 e figlio di René Cardona Junior, fu attore fin da bambino nei film del padre e del nonno, spesso col nome d’arte di Al Coster, come “El pueblo del terrorr (1970) di Cardona Senior, “Robinson Crusoe” di Cardona Junior, “Il piccolo pirata” di Cardona Junior dove è Eric, “Carlos el terrorista”, ma anche per altri registi, come il film comico di luchadores “Santa contro Capulina” (1969) di Agustin Delgado, “El nano”” di Gilberto M. Solaret. Crescendo fu anche sceneggiatore e aiuto regista, per “Il tesoro delle Amazzoni” di Cardona Junior.

los hermanos mata

Diventa regista alla fine degli anni ’80, quando il nonno è da poco scomparso e il padre è ancora attivissimo. Firma commedie sexy alla messicana, “Viva la risa”, “Las borrachas”, ma soprattutto horror, come “Vacaciones del terror” con Pedro Fernández e Gabriela Hassel, che gli darà grande popolarità nei festival di genere nel 1989, “Alardo del terror”, “Colmillos, el hombre lobo”, “El Descuartizador”, avventurosi come “Comando marino”, polizieschi di straculto come “Atrapados en la coca”, revenge movies folli, “La venganza del viejito”, mélo, “Mentira”.

Negli anni 2000 seguita il suo percorso nel cinema di genere, e firma un gran numero di film che non hanno più il sostegno economico di quelli del padre, ma dimostrano ancora una grande voglia di far cinema popolare.

