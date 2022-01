IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – BELLISSIMO, ELEGANTE, PREPARATO, GASPARD UILLEL IN QUESTI VENT’ANNI È STATO ATTIVISSIMO NEL CINEMA FRANCESE E NON SOLO. ERA STATO L'YVES SAINT-LAURENT DEL "SAINT-LAURENT" DI BONELLO, MA ANCHE PROTAGONISTA DI "È SOLO LA FINE DEL MONDO" DI DOLAN E "PARIS JE T'AIME" – NON È RIUSCITO A VEDERE, TERMINATA, LA SUA NUOVA SERIE, “MOON KNIGHT”, CHE USCIRÀ A MARZO SU DISNEY+ - FIDANZATO DI CÉCILE CASSEL, DI CHARLOTTE CASIRAGHI, DELLA MODELLA JORDAN CRASSELLE, AVEVA AVUTO UN FIGLIO NEL 2016 DA UN’ALTRA MODELLA, GAELLE PIETRI - VIDEO

Gaspard Uillel rip

Marco Giusti per Dagospia

gaspard ulliel

Se ne va, a Grenoble, in seguito a un incidente di sci sulla pista di Rosièree, la giovane stella del cinema francese, e non solo francese, Gaspard Uillel, 37.

martin scorsese gaspard ulliel spot bleu de chanel

Bellissimo, elegante, preparato, era stato l’Yves Saint-Laurent del “Saint Laurent” di Bertrand Bonello, ma anche un giovane Hannibal Lecter in “Hannibal Lecter – Le origini del male” di Peter Webber, il protagonista di “E’ solo la fine del mondo” di Xavier Dolan, di “La princesse de Montpensier” di Bertrand Tavernier, di “Paris, je t’aime”, nell’episodio “Le Marais” di Gus Van Sant, di “Eva” di Benoit Jacquot, ma anche il coprotagonista assieme a Oscar Isaac, nel ruolo di Anton Bogart il Midnight Man, dell’attesissima serie Marvel “Moon Knight”.

gaspard ulliel audrey tautou una lunga domenica di passioni

Fidanzato di Cécile Cassel, di Charlotte Casiraghi, della modella Jordan Crasselle, aveva avuto un figlio nel 2016 da un’altra modella, Gaelle Pietri. Cresciuto tra moda e cinema, figlio di una famiglia di stilisti, Gaspard Uillel era nato nel 1984.

gaspard ulliel bleu de chanel 1

Fin da giovanissimo, mentre studiava al liceo , si era mosso nel mondo delle serie televisive, “Une femme en blanc”, “Juliette”, “Julien l’apprenti”, prima di esordire nel cinema con “Alias” nel 1999.

gaspard ulliel saint laurent

Vince il premio César come migliore promessa maschile come protagonista, a fianco di Audrey Tatou, di “Una lunga domenica di passioni” diretto da Jean-Jacques Jeunet, che gli apre le porte del cinema maggiore. Lo troviamo con Isabelle Huppert nella versione di Rithy Pahn di “Una diga sul Pacifico”, Martin Scorsese lo dirige in uno spot per “Chanel”, “Bleu de Chanel”, ottiene poi una nomination ai Cèsar per “Saint Laurent”, presentato al Festival di Cannes.

gaspard ulliel charlotte casiraghi

In questi vent’anni è stato attivissimo nel cinema francese, lo troviamo in “The Vintner’s Luck” di Niki Caro, “Tu honoreras ta mère et ta mère” di Brigitte Rouan, in “Io danzerò” di Stéphanie di Giusto, “Un peuple er son roi” di Pierre Schoeller, fino ai più recenti “I confini del mondo” di Guillaume Nicloux e “Sybil” di Justine Triet, il suo ultimo film, nel 2019. Non è riuscito neppure a vedere, terminata, la sua nuova serie, “Moon Knight”, che uscirà a marzo su Disney+.

