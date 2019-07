IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – CI HA LASCIATO A 88 ANNI ENNIO GUARNIERI, CHE HA ILLUMINATO I VOLTI DELLE PIÙ BELLE E FAMOSE ATTRICI DEL CINEMA ITALIANO. HA AVUTO UNA SPLENDIDA E LUNGHISSIMA CARRIERA CHE VA DA ASSISTENTE OPERATORE SU “LA DOLCE VITA” AL RECENTISSIMO “SOTTO UNA BUONA STELLA” DI VERDONE – HA FIRMATO LA FOTOGRAFIA DI FILM DI GRANDE IMPORTANZA E DI FILM STRAMPALATI E STRAVAGANTI – I CAROSELLI BARILLA CON MINA (VIDEO)

Marco Giusti per Dagospia

ennio guarnieri

Ha illuminato i volti delle più belle e famose attrici che si sono viste nel cinema italiano, da Virna Lisi a Ursula Andress, da Liz Taylor a Rossana Podestà, da Sylva Koscina a Maria Callas. E' stato il direttore della fotografia di fiducia di registi come Vittorio De Sica, Mauro Bolognini, Marco Ferreri, Franco Zeffirelli, Marco Vicario, Federico Fellini. Ennio Guarnieri, che ci ha lasciato a 88 anno a Licata, Agrigento, ha avuto una splendida e lunghissima carriera che va da assistente operatore su La dolce vita di Federico Fellini alla fine degli anni 50 al recentissimo Sotto una buona stella di Carlo Verdone dove illumina la nuova star del nostro cinema comico, Paola Cortellesi.

ennio guarnieri con carlo verdone

Ma ha firmato la fotografia di film di grande importanza, come Medea su Pier Paolo Pasolini, Metello e Bubu' di Bolognini, Ginger e Fred di Federico Fellini, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, e di film di grande popolarità come 7 uomini d'oro di Marco Vicario, Made in Italy di Nanni Loy, Il medico della mutua di Luigi Zampa, Il Belpaese si Luciano Salce, Cassandra Crossing di George Pan Cosmatos.

ennio guarnieri, nico otzak e federico fellini ph di arturo zavattini

E di film strampalati e stravaganti, da L'assoluto naturale di Mauro Bolognini a Mercoledi dellle ceneri da Larry Peerce, da Il mare di Giuseppe Pattomi Grifdi a L'infermiera di Nello Rossati. Passa da set molto classici per Zeffirelli e Bolognono a set più moderni e innovativi come Borotalco di Carlo Verdone e La storia di Piera di Marco Ferreri o Il seme della discordia di Pappi Corsicato. Legandosi a star come Virna Lisi o come Mina, che segue nei suoi caroselli Barilla. E sempre per la Barilla firma uno spot celebre di Federico Fellini, quello dei rigatoni, intitolato "Alta società ". Grande professionista e instancabile lavoratore ci lascia qualcosa come 150 film italiani che ha illuminato in maniera impeccabile.

