IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – CREDO CHE GRAN PARTE DELL’IMMAGINARIO FANTASTICO E FANTASCIENTIFICO DALLA FINE DEGLI ANNI ’70 A OGGI SIA LEGATO AL NOME DI RON COBB, LEGGENDARIO CONCEPT ARTIST AMERICANO, FUMETTISTA, SCENOGRAFO, MORTO A SIDNEY A 83 ANNI – È L’UOMO CHE HA CREATO LE NAVI SPAZIALI DI “DARK STAR”, DI “ALIEN” E “ALIENS”, DI “INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO”, MA HA DISEGNATO ANCHE LA DELOREAN DI “RITORNO DAL FUTURO” DI ROBERT ZEMECKIS

Ron Cobb rip

Marco Giusti per Dagospia

ron cobb.

Credo che gran parte dell’immaginario fantastico e fantascientifico dalla fine degli anni ’70 a oggi sia legato al nome di Ron Cobb, leggendario concept artist americano, fumettista, scenografo, morto a Sidney a 83 anni dove si era rifugiato dal 72 dopo aver combattuto in Vietnam e aver sopportato malamente il ritorno in patria.

Ron Cobb è l’uomo che ha creato le navi spaziali di “Dark Star”, opera prima di John Carpenter, di “Alien” e “Aliens”, di “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg, di “Guerre stellari” di George Lucas, ma ha disegnato anche la DeLorean di “Ritorno dal futuro” di Robert Zemeckis.

delorean by ron cobb

Tutta la grafica di “Conan il barbaro” di John Milius e tutti i mostri del bar di “Guerre stellari” di George Lucas, per dire, sono suoi. Un genio assoluto, che, assieme a Syd Merad, scomparso un anno fa anche lui, ha dominato l’immaginario internazionale del cinema fantastico di più generazioni. Dopo il successo incredibile di “Incontri ravvicinati”, Steven Spielberg gli offre l’opportunità di dar vita al sequel, “Night Skies”.

ron cobb 2

Lo scrive, ci lavora. Diventerà la base di “E.T.”, che dirigerà però lo stesso Spielberg. Ron Cobb non sarebbe stato in grado, in realtà, di girare un vero film di successo. Firma una sola regia nel 1992 per un film che nessuno ha mai visto, “Garbo”, girato in Australia. Nato nel 1937 a Los Angeles, a 18 anni lavora alla Disney a “La bella addormentata nel bosco”.

space trucker by ron cobb

E si occupa di fumetti e di grafica. Partito per il Vietnam, diventa un grafico dell’esercito, e quando torna realizza copertine di dischi, come quella di “After Bathing at Baxter’s” dei Jefferson Airplane, ma soèprattutto si scatena in una serioe di cartoon satirici contro la guerra e contro Lyndon B. Johnson che faranno storia. Ma sarà il cinema la sua strada maggiore.

ron cobb aliens i mostri del bar di guerre stellari delorean ritorno al futuro ron cobb 1 delorean by ron cobb ron cobb alien ron cobb ron cobb alieni by ron cobb ron cobb disegni concept di alien by ron cobb snark disegno by ron cobb disegni per ritorno al futuro by ron cobb il design di star wars by ron cobb