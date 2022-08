IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – OLIVIA NEWTON JOHN RIMASE AFFEZIONATA PER TUTTA LA VITA AL PERSONAGGIO DI SANDY IN GREASE, COME DISSE SPESSO. FU LEI A VOLERE ASSOLUTAMENTE FARE UN PROVINO PER QUEL RUOLO VISTO CHE NON SI SENTIVA COSÌ ESPERTA COME ATTRICE, A QUEL TEMPO AVEVA 29 ANNI, FORSE TROPPI PER INTERPRETARE UNA RAGAZZA DI 18. BELLA, BIONDA, OCCHI AZZURRI, MA ANCHE COLTA, INTELLIGENTE – È STATA UNA CANTANTE DI ENORME SUCCESSO, IL SUO “PHYSYCAL” NEL 1981 RIMASE PER 10 SETTIMANE AL PRIMO POSTO – IL RICORDO DI JOHN TRAVOLTA: “HAI RESO LE NOSTRE VITE MIGLIORI. IL TUO IMPATTO È STATO INCREDIBILE. TI AMO TANTO…” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

olivia newton john 9

Se ne va per sempre la Sandy di “Grease”, la cantante, ballerina e attrice Olivia Newton-John, stroncata da un cancro che ha combattuto per gran parte della sua vita. Con John Travolta si ritrovarono in “Due come noi”.

E proprio l’attore le ha scritto un commovente addio, “Mia cara Olivia, hai reso le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci rivedremo lungo la strada. Tuo, dal primo momento in cui ti ho vista e per sempre. Tuo Danny. Tuo John”.

Ma cercarono a lungo di fare un sequel di “Grease”, con i personaggi invecchiati, ma non ci riuscirono. Cantante di enorme successo, il suo "Physical" nel 1981 rimase per 10 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche, vendendo più di due milioni di copie, Olivia rimase affezionata al personaggio di Sandy per tutta la vita, come disse spesso, “Amerò per sempre Sandy. Nel mio armadio ci sono ancora quei famosi pantaloni di pelle vera”.

john travolta e olivia newton john

Solo nel 2019, mise all'asta la giacca di pelle e i pantaloni che indossava per 405.700 dollari, a beneficio del suo ente per la ricerca sul cancro. L'anonimo che comprò la sua celebre giacca di pelle, venduta per 243.200 dollari, gentilmente gliela restituì.

Era nata nel 1948 a Cambridge, in Inghilterra, di famiglia metà gallese e metà ebreo-tedesca, figlia di Brinley Newton-John, importante capo-istituto del King's College di Cambridge e di Irene Born, il nonno era il celebre fisico Max Born, ma la sua famiglia vantava una discendenza diretta con Martin Lutero.

olivia newton john xanadu

A Cambridge era vissuta per cinque anni, per trasferirsi con la famiglia in Australia, a Melbourne, dove il padre era stato chiamato come capo-istituto dell’Ormond College. Da sempre appassionata di musica e di ballo, a quindici anni si esibisce in tv (“The Happy Show”) e canta “Sing, Sing, Sing” (1962) con l’Elvis Presley australiano, Johnny O'Keefe. Nel 1965 fa il suo primo film, “Funny Things Happen Down Under” di Joe McCormick, dove è se stessa, giovane cantante australiana.

olivia newton john 6

Incide il primo disco con la Decca nel 1966, "Till You Say You'll Be Mine/For Ever". Era poi tornata, già teenager, in patria con la madre. E’ allora che appare i qualche serie tv e nel suo primo film da protagonista, il musicarello con alieni “Together” di Val Guest vel 1970. Già notissima come cantante, a metà degli anni 70 si spostò a Los Angeles, dove rimase per tutta la vita, anche se rimase molto legata all’Australia.

Il successo internazionale le arriverà con “Grease” di Randal Kleiser nel 1978 dove fa coppia con John Travolta, il partner di una vita. Fu lei a volere assolutamente fare un provino per il ruolo di Sandy Olsson visto che non si sentiva così esperta come attrice, a quel tempo aveva 29 anni, forse troppi per interpretare una ragazza di 18. Bella, bionda, occhi azzurri, ma anche colta, intelligente, vinse il ruolo che era stato pensato per Susan Dey.

olivia newton john by ron galella

Dopo “Grease” la troviamo nel non così riuscito “Xanadu” nel ruolo di Kyra. Nel 1983 la troviamo ancora in coppia con John Travolta in “Due come noi” di John Herzfeld, dove sono la coppia che deve dimostrare a Dio che il genere umano può ancora salvarsi. Anche in questo caso Olivia non si sentiva propriamente un’attrice e non fu facile per la Fox fargli fare, a cinque anni di distanza da “Grease”, un nuovo film.

Che fu un successo solo musicale, grazie a lei, ma venne bollato come disastro e premiato dagli irriverenti Razzie Award per il peggior attore, la peggiore attrice, la peggior regia, la peggiore sceneggiatura. Per tutti gli anni 80 e 90 Olivia si dedicò soprattutto alle sue canzoni, ai dischi, ai video, comparendo in un paio di special tv, “A Mom for Christmas”, “A Christmas Romance”.

john travolta olivia newton john due come noi

Nel 1988 la troviamo in uno special, “Olivia Down Under”, dove si capisce che in Australia è vista come una star nazionale. La ritroviamo in un vero ruolo cinematografico solo nel 1996 con “Un party per Nick” di Randal Kleiser, un film sull’aids con Eric Roberts, Gregory Harrison, Lee Grant, George Segal. La ritroviamo nel 2000 in “Sordid Lives” di Del Shores con Delta Burke e Bonnie Bedelia e nel 2011 nella serie tv “The Wilde Gorls”, dove è Hasmine Wilde. Anche “Sordid Lives” darà vita a uva serie tv dallo stesso titolo.

Torna a cantare con John Travolta in un video, “I Think You Might Like It”. Fu l’Australia, che non l’aveva mai dimenticata, a richiamarla al cinema in maniera bizzarra, prima nella commedia matrimoniale “Tre uomini e una pecora” di Stephen Elliott, poi in un episodio del trashissimo “Sharknando”. Il suo ultimo film, girato due anni fa, è “The Very Excellent Mr. Dundee” di Dean Murphy, dove troviamo una serie di personaggi iconici come Chevy Chase, John Cleese, Paul Hogan e dove interpreta se stessa.

chloe lattanzi olivia newton john sharknado 5

Sua sorella, Rona, è anche lei attrice, mentre il fratello, Hugh, è un medico importante, ideatore del polmone d’acciaio portatile.

Si sposò due volte, con l’attore Matt Lattanzi, dal quale ebbe una figlia, nel 1984, divorziando nel 1995, e con Amazon John Easterling nel 2008. Non fu sempre fortunata con i partner. Un suo fidanzato del 2005, un cameran di nome Patrick McDermott, mentre stava andando a pesca a San Pedro in California scomparve di colpo. Venne ritrovato quattro anni dopo dagli investigatori in Messico, vicino a Sayulita, dove viveva col nome di Pat Kim e lavorava su uno yacht che portava i turisti in giro.

