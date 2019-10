IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA A 46 ANNI PACO FABRINI, PIÙ NOTO NEL MONDO DEL CINEMA COME ROCKY GIRALDI, IL "FIGLIO" DEL MONNEZZA – L'ESORDIO A SOLI 5 ANNI IN 'DELITTO SULL'AUTOSTRADA', PER TOMAS MILIAN ERA COME UN SECONDO FIGLIO - SMISE COL CINEMA QUANDO TOMAS RITORNÒ IN AMERICA, SI FECE UNA FAMIGLIA E ANDÒ A VIVERE A RONCIGLIONE, VICINO A ROMA. TORNANDO DAL LAVORO SUL MOTORINO È STATO INVESTITO NELLA NOTTE DA UN PIRATA DELLA STRADA- VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Paco Fabrini, più noto nel mondo del cinema come Rocky Giraldi, il "figlio" del Monnezza in una serie di film con Tomas Milian, ha perso la vita in un brutto incidente a Ronciglione. Paco, figlio della costumista dei film di Milian Sandra Cardini, era nato e cresciuto sul set e è stato sempre considerato da Tomas come un secondo figlio. Fa il suo esordio a soli 5 anni in Delitto sull'autostrada nel ruolo del piccolo Rocky, vestito come il padre con i riccioli sotto al berretto.

Lo troviamo anche in Manolesta, sempre come figlio di Milian, anche se non sono Rocky e Nico. Poi nei superclassici diretti da Bruno Corbucci, Delitto al Blue Gay e Delitto in Formula Uno. Film che tutti i fan conoscono bene. Anche quando finì la grande stagione del Monnezza e Tomas decise di vivere a Miami, Paco Fabrini rimase in contatto con lui e fece spesso da tramite per chi lo volesse incontrare e intervistare.

Per Stracult giro' anche dei video a Miami con Tomas. Smise col cinema quando Tomas ritornò in America, si fece una famiglia e andò a vivere a Ronciglione, vicino a Roma. Tornando dal lavoro sul motorino è stato investito nella notte da un pirata della strada che non si è nemmeno fermato a soccorrerlo e si è costituito solo stamane. Paco aveva 46 anni.

