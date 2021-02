IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – STAVOLTA GLIEL'HO TIRATA. AVEVO APPENA SEGNALATO NELLA MIA RUBRICA CHE STANOTTE PASSAVA "MACISTE CONTRO I MOSTRI" CHE SCOPRO CHE È MORTO PROPRIO LUI. REGINALD BERNIE LEWIS, DETTO REG LEWIS, A 86 ANNI. L'UNICO MACISTE BIONDO COL CIUFFO CHE LA STORIA DEL GENERE RICORDI. PECCATO… – NON FECE ALTRI PEPLUM MA FECE ALTRI FILM, COME "PIANO, PIANO NON T'AGITARE" CON TONY CURTIS, CLAUDIA CARDINALE E SHARON TATE. IL SUO RUOLO È SEMPRE QUELLO, IL PALESTRATO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

reg lewis maciste contro i mostri

Stavolta gliel'ho tirata. Avevo appena segnalato nella mia rubrica che stanotte passava(Cine34 alle 3) "Maciste contro i mostri" di Guido Malatesta con Reg Lewis protagonista, nell'unico Maciste che abbia mai fatto, neanche pagato dalla produzione, che scopro che è morto proprio lui. Reginald Bernie Lewis, detto Reg Lewis, a 86 anni. L'unico Maciste biondo col ciuffo che la storia del genere ricordi. Peccato.

Era nato a Nives, Ohio. A 17 anni era già battezzato come Junior Mr. Olympic per il suo fisico ultrapalestrato. Mae West lo trovo' proprio fuori da una palestra e lo scelse fra i suoi dotatissimi boys assieme a forzuti del calibro di Mickey Hargitay, Gordon Mitchell, Dan Vadis. Tutto quello che dovevano fare i suoi boys era accompagnare la diva in giro per spettacoli e night come accompagnatori e gonfiare i muscoli. Lei pallavolo il muscolo. Loro la adoravano.

reg lewis 2

Ma negli anni rimasero tutti molto legati a Mae West, da Gordon Mitchell, sempre riconoscente, a Reg Lewis, che interpretò con lei il suo ultimo film, "Sextette". Negli anni'50 vinse tutti i grandi titoli del tempo. Reg fu Mr. Olympics nel 56, Mr. Universe nel 57, Mr. America nel 63 e Mr America Over Forty nell'83. Nel 1962 viene chiamato a Roma per "Maciste contro mostri" di Guido Malatesta, che non era certo un capolavoro.

reg lewis sextette

Ma il suo ciuffo biondo lasciò il segno fra gli spettatori. Non fece altri peplum, probabilmente scottato dall'esperienza, ma fece altri film, come "The Brass Bottle" con Burl Ives e Barbara Eden nel 1964 e, soprattutto, la commedia girata a Los Angeles "Piano, piano non t'agitare" di Alexander Mackendrick con Tony Curtis, Claudia Cardinale e Sharon Tate. Il suo ruolo è sempre quello, il palestrato. Chiuse col cinema nel 1977 con "Sextette" commedia supercamp diretta da Ken Hughes con la sua adorata Mae West, Tony Curtis e vari maschi.

