IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA A 58 ANNI IL REGISTA E PRODUTTORE CANADESE JEAN-MARC VALLÉE, UN TALENTO UNICO NELLA DIREZIONE DEGLI ATTORI E NELLA COSTRUZIONE DI PERSONAGGI PROBLEMATICI. CI HA FATTO PIANGERE CON “DALLAS BUYERS CLUB”, E HA DIRETTO LE MIGLIORI SERIE AL FEMMINILE DEGLI ULTIMI TEMPI, “SHARP OBJECTS” E “BIG LITTLE LIES”. HA DIRETTO GRANDI ATTORI, DA LAURA DERN A NICOLE KIDMAN, DA JAKE GYLLENHAAL A NAOMI WATTS, DANDO NUOVA VITA ALLE CARRIERE DI MATTHEW MCCONAUGHEY E JARED LETO - VIDEO

Jean-Marc Vallée rip

Marco Giusti per Dagospia

jean marc vallee 2

Ci ha fatto piangere con “Dallas Buyers Club”, e ha dirette le migliori serie al femminile degli ultimi tempi, “Sharp Objects” e “Big Little Lies”. Ha diretto grandi attori, da Laura Dern a Nicole Kidman, da Jake Gyllenhaal a Naomi Watts, dando nuova vita alle carriere di Matthew McConaughey e Jared Leto, entrambi premiati con l’Oscar, per le loro interpretazioni in “Dallas Buyers Club”.

Se ne va a 58 anni il regista e produttore canadese Jean-Marc Vallée, un talento unico nella direzione degli attori e nella costruzione di personaggi problematici. Nato a Montreal nel Quebec nel 1963, aveva studiato cinema all’Università del Quebec e aveva esordito girando una serie di videoclip di successo nei primi anni ’90.

jean marc vallee jake gyllenhall

Dirige il suo primo film in Canada, “Liste noire”, ma si sposta presto in America per il curioso western “Posse II” con Mario Van Peebles, seguito da “Loser Love”. Ma il film che lo segnala all’attenzione del cinema internazionale è “C.R.A.Z.Y”, ritratto di un giovane franco-canadese, interpretato da Marc-André Grondin, che nei primi anni ’60, cerca di crescere da omosessuale in un paese ancora represso e cattolico.

amy adams sharp objects

Passa a tutt'altro genere con il ricco “The Young Victoria”, filmone inglese scritto da Julian Fellowes e interpretato da Emily Blunt nei panni della giovane Regina Vittoria, Rupert Friend come Principe Albert, Paul Bettany come Lord Melbourne, Miranda Richardson come Lady Kent, che vince un Oscar per i costumi di Sandy Powell.

amy adams jean marc vallee

E’ un film d’amore molto riuscito il successivo “Café de Floré” con Vanessa Paradis, ma il vero successo arriva solo nel 2013 con “Dallas Buyers Club”, 6 nominations agli Oscar e 3 vinti, potente ritratto di Ron Woodroof, semplice elettricista che nel 1985 lotta per far riconoscere i diritti dei malati di Aids e poter disporre delle medicine per curarsi.

emily blunt the young victoria

Con “Wild”, interpretato da Reese Witherspoon e scritto da Nick Hornby, due nomination, mette in scena il viaggio in solitaria per 1500 miglia di una donna che deve riprendersi da una vita di merda, un padre alcolista che menava, una madre morta di cancro, un marito molliccio che ha tradito con tutti, brutte abitudini di crack e di eroina.

marc andre grondin c.r.a.z.y.

Anche in questo caso tutto ruota attorno alla caduta e al recupero di un personaggio che deve rivedere la propria vita e trovare la propria dignità. Sarà il tema anche del suo ultimo film, “Demolition” con Jake Gyllenhaal, dove un uomo di successo, distrutto dalla morte della moglie in un incidente stradale, reagisce facendo a pezzi la propria casa.

matthew mccounaghey dallas buyers club

Questo sarà di fatto l’ultimo film di Jean Marc Vallée. Dopo aver lavorato per un paio di anni a un progetto sulla vita di Janis Joplin, che doveva essere interpretata da Amy Adams, Vallée passerà alla regia di due serie di grande successo, “Big Little Lies” con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley nel 2017 e “Sharp Objects” con Amy Adams e Patricia Clarkson nel 2018.

dallas buyers club

Al centro delle due serie sono complesse figure femminili. Ma molto del personaggio autodistruttivo di Janis Joplin si può ritrovare nella figura della reporter, interpretato da Amy Adams in “Sharp Objects”, che si confronta con il proprio passato e con un recente delitto in un ritorno a casa per nulla facile.

matthew mcconaughey prima e dopo la perdita di peso dallas buyers club best actor nominee matthew mcconaughey with wife camila alves and mom mary kathlene mccabe emily blunt rupert friend the young victoria liste noire. sharp objects jean marc vallee 5 big little lies emily blunt the young victoria c.r.a.z.y reese whiterspoon big little lies jean marc vallee con il figlio jake gyllenhaal demolition sharp objects chantal cadieux jean marc vallee jean marc vallee matthew mccounaghey jean marc vallee jake gyllenhaal demolition reese witherspoon wild jean marc vallee marc andre grondin c.r.a.z.y.