IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA UN’ALTRA STAR DEL CINEMA EROTICO A CAVALLO DEGLI ANNI ’60 E ’70. LA BELLISSIMA ANNA GAEL, 79 ANNI, CHE, GRAZIE AL MATRIMONIO CON IL NOBILE INGLESE ALEXANDER THYNNE NEL 1969, DIVENNE LADY WEYMOUTH NONCHÉ MARCHESA DI BATH - MALGRADO I SUOI FILM SIANO PIUTTOSTO SBARAZZINI, NON POSSIAMO DIRE PORNO, COME IL PRIMISSIMO CULT LESBO “THERESE AND ISABELLE” (1968) ANCHE ANNA GAEL VANTAVA ORIGINI NOBILIARI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospoa

anna gael 1

Se ne va un’altra star del cinema erotico a cavallo degli anni ’60 e ’70. La bellissima Anna Gael, 79 anni, che, grazie al matrimonio con il nobile inglese Alexander Thynne nel 1969, divenne Lady Weymouth nonché Marchesa di Bath.

Ma, malgrado i suoi film siano piuttosto sbarazzini, non possiamo dire porno, si va dal primissimo cult lesbo “Therese and Isabelle” diretto nel 1968 da Radley Maetzger dove assieme a Essy Persson formavano la coppia di studentesse amanti, al folle eurospy pop “Zeta Uno” o “The Love Factory” di Michael Cort, dove interpreta la protagonista, Clotho, dallo svedese “Nanà 70” di Marc Ahlberg, rilettura erotica dell’eroina di Zola, a “Dracula padre e figlio” di Edouard Molinaro con Christopher Lee, anche Anna Gael vantava origini nobiliari.

anna gael alexander thynne 2

Nata come Anna Abigail Gyarmathy nel 1948 a Budapest con origini sia ungheresi che inglesi, si sposta in Francia con la famiglia fin da bambina e inizia a recitare fin da giovanissima. La troviamo in molti film degli anni ’60, sia francesi, tedeschi, ma anche italiani, in ruoli più o meno importanti, ma sempre di bella giovane ragazza. Inizia nel 1962 proprio in Italia in “Una storia milanese” di Eriprando Visconti assieme a Danielle Gaubert e Romolo Valli, scelta, probabilmente di coproduzioni.

anna gael 11

La troviamo poi in Francia in film come “Beatrice” di Jean-Louis Richer, “Pelle di spia” del curiosissima Max Pecas, maestro del sexy-thriller a basso costo, nello spionistica “Via Macau” di Jean Leduc con Françoise Prevost e Roger Hanin, dove è protagonista. Bella, con lunghi capelli biondi, poliglotta, si sposta facilmente da un paese all’altro indifferentemente. Fa parte di un esercito di belle ragazze molto disinvolte e molto in mostro a quel tempo. La roviamo così in “Congiura di spie” di Edouard Molinaro con Senta Berger, Louis Jourdan, nel franco-tedesco “Pension Clausewitz” di Ralph Habib con Wolfgang Kieling, nell’inglese “Senza di loro l’inferno è vuoto” di John Ainsworth con Anthony Steele e Martine Carol.

anna gael 5

E’ un film più popolare la commedia erotica di Michelle Deville “Benjamin ovvero Le avventure di un adolescente” dove è una delle conquiste di Pierre Clementi assieme a Catherine Deneuve. Recita poi da assoluta protagonista in “Bérénice” di Piera Alain Jolivet da Jean Racine. “Therese and Isabelle” di Radley Metzger, maestro del cinema erotico, tratto dal romanzo di Violette Leduc, che la vede protagonista di scene hot per il tempo assieme a Essy Persson, la mette particolarmente in luce nel 1968.

anna gael 15

Avrà così un ruolo interessante nel kolossal bellico “Il ponte di Remagen” di John Guillermin in un cast di soli uomini nel 1969, dopo essere stata protagonista di “Traffico eritico” di Jean-François Davy. Proprio nel 1969 sposa Alexander Thynne, marchese di Bath, col quale avrà due figli, una è una celebre fashion model inglese Lenka Thynne, e girerà molti film in Inghilterra, come il bizzarro “Zeta Uno” di Michael Cort, fantasia pop con Robin Hawdon, Brigitte Skay, Dawn Addams.

Malgrado il matrimonio, e il tentativo di fare il reporter di guerra fra Vietnam, Su Africa e Irlanda del Nord nei primi anni ’70, non lascerà subito il cinema. La troviamo così protagonista di “Nana 70” dello svedese Marc Ahlberg, di “Dracula padre e figlio”, di “Sbirri bastardi” di Tom Clegg, di “I diavoli 2”.

