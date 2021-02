Giuseppe Candela per Dagospia

L'ASSESSORA FRUCI E IL SUO PASSATO A L'ARENA DI GILETTI: ECCO LA PROVA FOTOGRAFICA

LORENZA FRUCI A L ARENA DI GILETTI

Lorenza Fruci è stata nominata nei giorni scorsi nuova assessora alla Cultura di Roma dall'ex compagna di classe Virginia Raggi. Una poltrona importante che ha suscitato qualche polemica, anche in virtù della sua passione per il burlesque a cui ha dedicato qualche libro. Pochi sanno che nel suo passato c'è anche una particolare esperienza televisiva, nel 2010 era nel cast fisso de L'Arena di Massimo Giletti dove partecipava come "pubblico parlante". Ecco la foto che lo dimostra.

CELEBRITY HUNTED, IL CAST CON VERI VIP E I COMPENSI SHOCK

Non esistono vip che non sono disposti a mettersi in gioco in un reality ma è sempre e solo una questione di soldi. Lo dimostra Amazon portando a casa un cast di primo piano per la nuova stagione di Celebrity Hunted: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Myss Keta ed Elodie, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms. Come mai hanno accettato di partecipare? Si parla di veri e proprio compensi shock. Per la loro partecipazione, stando ad alcune voci raccolte da Dagospia, i nomi più forti avrebbero incassato cifre shock: tra i 300 e i 400 mila euro. Numeri oggi impensabili per la tv generalista (Sanremo compreso).

RICORDATE SOS TATA? IL PROGRAMMA TORNA IN TV: ECCO SU QUALE RETE

Ricordate Sos Tata, il programma per genitori disperati alle prese con bambini terribili? La trasmissione in onda dal 2005 al 2012, prima su La7 e poi su Fox, tornerà sul piccolo schermo con una nuova stagione. I diritti sono stati acquistati dalla Blu Yazmine del duo Dallatana-Canetta che proprio in questi giorni hanno iniziato i casting. Dove andrà in onda? Stando alle nostre fonti la rete che trasmetterà il ritorno di Sos Tata sarà Nove, emittente del gruppo Discovery.

IN RAI SPOPOLANO I MARRAZZO: DUE FRATELLI, UN CUGINO E UNA EX MOGLIE

Dagospia nei giorni scorsi aveva anticipato il caso Marrazzo, l'arrivo dell'esterno Giampiero alla conduzione de Il posto giusto, spazio del sabato mattina di Rai3 legato al ministero del lavoro. Non erano mancati i problemi contrattuali in quanto prima utilizzazione e legato al più noto Piero per motivi di parentela. Una patata bollente per Di Mare che aveva annunciato la guerra agli esterni.

Episodio che ha suscitato parecchie reazioni, anche quella di Andrea Ruggeri (in Commissione di Vigilanza Rai in quota Forza Italia) e di Striscia la notizia (a cui era sfuggita la citazione di questo sito). Il passo avanti? In Rai non sono finiti i Marrazzo, Piero è in attesa di collocazione ma al momento alle dipende della direzione di RaiNews, Giampiero come detto è impegnato alla conduzione su Rai3, c'è poi il cugino Alfonso Marrazzo da anni al Tg2 e per restare in famiglia Roberta Serdoz, caporedattrice centrale del TgR Lazio ed ex moglie di Piero.

FRANCESCA FIALDINI E ALBERTO MATANO CANTANO A PHOTOSHOW

LA SCATOLA DEI SOGNI NEL SABATO SERA DI RAI1? E INTANTO SI CERCANO VIE DI FUGA PER SERENA ROSSI

Come Dagoanticipato saranno Alberto Matano, Flavio Insinna e Carlo Conti a condurre i tre speciali di A gentile richiesta dedicati a Loredana Bertè, Patty Pravo e i Ricchi e Poveri. Il sito di Davide Maggio ha aggiunto le altre due serate: una con Christian De Sica e Pino Strabioli, l'altra dedicata ai brani d'amore con Paolo Conticini e Veronica Pivetti (aggiungiamo che era circolato anche il nome di Francesca Fialdini).

serena rossi foto di bacco

Per il sabato sera si cercano soluzioni per tutelare Serena Rossi e La Canzone Segreta dalla sfida contro C'è posta per te, al vaglio uno spostamento al venerdì sera oppure uno slittamento della data per aspettare la conclusione dello show dei sentimenti di Maria De Filippi. Non solo, Dagospia aggiunge una nuova notizia: nel palinsesto di Rai1, probabilmente al sabato sera, potrebbe arrivare un nuovo format direttamente dalla Francia. Si tratta de "La Boîte à Secrets – Wonderbox" (La scatola dei sogni), titolo acquistato dalla Ballandi Entertainment che dovrebbe essere trasmesso ad aprile. Chi ci sarà alla conduzione?

UOMINI E DONNE VIP SU CANALE 5? NO, SI TRATTA DI UNA FAKE NEWS

Circola da giorni con insistenza su diversi siti la notizia di uno spin off di Uomini e Donne, una sorta di edizione vip trasmessa in prime time, qualcuno aggiunge anche i nomi dei partecipanti. L'ipotesi in realtà non è nemmeno al vaglio: si tratta di una fake news.

MARINA LA ROSA IL POST "COPIATO" PER IL SUO COMPLEANNO?

Mica la chiamano gatta morta per caso. Marina La Rosa ha compiuto 44 anni lo scorso 21 gennaio, un compleanno che ha voluto celebrare anche sui social con un lungo post e foto di rito. Il problema? Il post è "ispirato", per non dire copiato. Come ha segnalato una designer, Enrica Mannari, sui suoi social nei giorni scorsi mettendo a confronto i due post e con tono visibilmente infastidito: "Quattro giorni fa posto questo mio pensiero, una mannara oggi mi passa questo. Scritto oggi appunto, da una donna della tv. Trova le differenze."

GIRA VOCE

1) La copertina trash/cringe di Chi con Massimo Giletti ha creato parecchi problemi a Nunzia De Girolamo. La moglie del ministro Boccia avrebbe usato il tutto, come di fatto affermato anche da Coletta e Giletti, per lanciare il suo programma Ciao Maschio ma l'operazione avrebbe creato parecchi malumori a Viale Mazzini: "Già le diamo un programma, noi siamo la Rai questa comunicazione non è accettabile", avrebbero tuonato ai piani alti.

ADDETTI AI LAVORI NEWS

1) Continua a faticare sul fronte auditel Ore 14 con Milo Infante, il programma per strappare la riconferma deve ottenere una media del 4% (questa la voce che circola ai piani alti di Viale Mazzini). Nella squadra della trasmissione da qualche settimana è arrivato anche Umberto Alezio, autore che fa parte dell'agenzia di Beppe Caschetto e che da anni lavora fianco a fianco con Enrico Lucci.

2) Si sono affidati all'agenzia Mn di Umberto Chiaramonte due nuovi talent: il telecronista Pierluigi Pardo e la iena Nicolò De Devitiis. Sorprese professionali in arrivo?

3) La Casta Diva Group, gruppo italiano leader nel comparto degli eventi, sbarca nel mondo della produzione televisiva. Un nuovo segmento di business affidato al chief creative officer Massimo Righini, fino all’estate scorsa attivo in Banijay Italia e ha lavorato a 83 programmi per le più importanti reti televisive. La nuova linea genererà, nell’arco del piano industriale 2021-2023, un fatturato annuale tra i 3 e i 5 milioni di euro.

INDOVINELLI

1) Il noto sportivo che ha nel curriculum anche partecipazioni televisive sogna uno sbarco in politica, vorrebbe candidarsi con la Lega di Matteo Salvini alle prossime elezioni (quando ci saranno...). Di chi stiamo parlando?

2) Il direttore di un quotidiano protegge in tutto e per tutto la sua giovane amante, se qualcuno osa criticarla o trattarla male in un programma tv chiama personalmente il conduttore di turno per redarguirlo. Chiedetelo a un volto Rai che nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata di fuoco...

3) I due comici si detestano, se ne dicono di tutti i colori. Tra loro è iniziata una vera e propria guerra televisiva: tutta colpa di uno show tv. Chi sono?