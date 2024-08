Monsieur Tom Cruise pour la passage de flambeau avec #LA2028. Faire mieux que #Paris2024 ? Mission Impossible ? pic.twitter.com/QZRdWncTyd — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024

Traduzione dell'articolo di James Vituscka per https://www.dailymail.co.uk/

tom cruise cerimonia di chiusura olimpiadi parigi 2024 2

La leggenda di Hollywood Tom Cruise ha lottato segretamente con i produttori per la sua acrobazia mortale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, e gli addetti ai lavori sostengono che la sua cerchia ristretta stia disperatamente cercando di frenare la sua passione per le acrobazie sempre più rischiose a 60 anni.

L'attore, 62 anni, ha stupito il mondo dopo essersi lanciato dal tetto dello Stade de France domenica sera, durante la stravagante cerimonia di consegna a Los Angeles nella capitale francese.

Per lo spettacolo, che ha richiesto ben 18 mesi di preparazione, Tom è stato legato a un'imbracatura mentre si lanciava da un cornicione davanti a migliaia di fan e olimpionici. Ha discusso con i produttori per la corda di sicurezza, che era chiaramente visibile, e ha ritenuto che non rendesse il salto abbastanza credibile e che non lo facese precipitare alla velocità che voleva.

tom cruise cerimonia di chiusura olimpiadi parigi 2024 5

I suoi amici più stretti gli hanno sconsigliato il salto e gli hanno detto che deve smetterla di lanciarsi in così tante acrobazie che sfidano la morte. “È una cosa quando sta girando un film, ma ora questa acrobazia alle Olimpiadi è incredibilmente preoccupante".

La fonte ha aggiunto che si teme che alla fine una delle sue acrobazie possa ritorcersi contro di lui e che possa rimanere gravemente ferito o perdere la vita. Hanno detto: "Tom conosce i rischi che comporta e non gli importa. Si rifiuta di tirarsi indietro. Crede davvero di essere fuori dall’ordinario".

tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024

Parte della sua convinzione ha a che fare con il fatto che è una delle più grandi star del cinema d'azione di tutti i tempi. In parte è il suo complesso di Napoleone e anche il fatto che è praticamente un semidio nella sua religione. Ma non ha più 25 anni, nemmeno 35 o 45".

Tom non è nuovo alle acrobazie più ardite. Dai salti dagli edifici ai combattimenti con le spade dei samurai e alle scalate delle montagne senza corde, ha sempre insistito per non ricorrere a stuntmen e girare personalmente anche le scene più pericolose.

Proprio il mese scorso, è stato visto penzolare dalla fiancata di un aereo mentre girava le scene del prossimo film Mission Impossible. Non tutte le sue acrobazie sono andate bene, però, e nel 2017 si è infortunato durante un salto fallito da un edificio durante le riprese di Mission: Impossible 6 a Londra.

tom cruise cerimonia di chiusura olimpiadi parigi 2024

All'epoca era emerso un filmato che mostrava lo stimato attore mentre faceva un gigantesco salto da un'impalcatura e saliva su un tetto mentre era attaccato a un'imbracatura, ma il suo salto non è riuscito e si è schiantato contro il lato di un edificio rompendosi la caviglia.

Tom si è preparato per la sua discesa in corda doppia domenica sera, mentre l'organizzatore di Parigi 2024 Tony Estanguet ringraziava tutti per aver "fatto la loro parte" nei Giochi. Mentre H.E.R. cantava e suonava l'inno nazionale americano con la sua chitarra, Tom si è calato nello stadio.

Una volta tornato a terra, la star di Mission Impossible ha salutato diversi fan mentre si faceva strada tra la folla e, in un momento virale, una donna ha persino tentato di baciarlo sulla guancia. La ginnasta Simone Biles e il sindaco di Los Angeles gli hanno poi consegnato la bandiera olimpica a cinque anelli, che ha caricato sul retro di una moto in attesa.

Before and after the digital effects on MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION. Tom Cruise was really dangling on a plane 5000ft in the air, attached by one strap. pic.twitter.com/97B3repBg4 — All The Right Movies (@ATRightMovies) May 1, 2024

TOM CRUISE SI LANCIA DA UN AEREO

Vestita con il suo caratteristico giubbotto di pelle nera da Top Gun, la star d'azione ha poi lasciato l'arena stando in piedi sul veicolo. Il passaggio dall'altra parte dell'Atlantico è stato inaugurato con le esibizioni dal vivo dei californiani Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg a Venice Beach.

Il giorno prima della grande trovata di Tom, il produttore esecutivo e direttore creativo Ben Winston ha dichiarato a Vogue che la performance ha richiesto più di un anno di lavoro e che a volte ha temuto di non riuscire a realizzarlo.

“Abbiamo pianificato questa cosa per un anno e mezzo e abbiamo avuto l'idea che sarebbe stato bellissimo prendere la bandiera dallo stadio di Parigi e farla viaggiare fino a Los Angeles per poi andare a vivere e fare qualcosa di spettacolare qui", ha detto.

Una delle cose per cui Los Angeles è più conosciuta sono le sue spiagge, quindi abbiamo pensato: "E se potessimo rubare la bandiera, portarla a Los Angeles e realizzare un'enorme e straordinaria idea sulla spiaggia con tutti questi fantastici artisti di Los Angeles?

tom cruise a parigi 2

Rivelando la dedizione di Tom al lavoro, Ben ha raccontato che l'attore stava girando Mission Impossible a Londra quando è salito su un volo di 11 ore per Los Angeles, ha girato per il video delle Olimpiadi ed è risalito subito sull'aereo per tornare sul set del film.

tom cruise cerimonia di chiusura olimpiadi parigi 2024 tom cruise cerimonia di chiusura olimpiadi parigi 2024 4 tom cruise cerimonia di chiusura parigi 2024 TOM CRUISE SI LANCIA DA UN AEREO TOM CRUISE SI LANCIA DA UN AEREO TOM CRUISE SI LANCIA DA UN AEREO gioci olimpici in america tom cruise mtv movie awards 2023 tom cruise tom cruise tom cruise tom cruise sugli spalti a wimbledon per la finale femminile paolini krejickova tom cruise assiste alla finale di wimbledon alcaraz djokovic tom cruise cerimonia di chiusura parigi 2024. tom cruise cerimonia di chiusura parigi 2024. TOM CRUISE - SCIENTOLOGY tom cruise a parigi tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 1 tom cruise si lancia dal tetto dello stade de france cerimonia di chiusura parigi 2024 2 tom cruise si lancia dal tetto dello stade de france cerimonia di chiusura parigi 2024 tom cruise si lancia dal tetto dello stade de france cerimonia di chiusura parigi 2024 tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 2 tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 3 tom cruise a parigi 1