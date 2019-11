NEVER SAY GOODBYE! - IVANO FOSSATI E GLI ALTRI CANTANTI ANNUNCIANO L’ADDIO AL PALCO E POI RITORNANO - IL CANTAUTORE LIGURE TORNA PER MINA, IL LUNGO ADDIO DI ELTON JOHN E DEI KISS, ADELE DICE BASTA AI CONCERTI LIVE - TINA TURNER HA FATTO SCUOLA: NEL 1999 DISSE CHE AVEVA DECISO DI RITIRARSI PERCHÉ ALLA SUA ETÀ NON LE SEMBRAVA PIÙ DIGNITOSO ESIBIRSI COME UNA ROCK' N'ROLL STAR. QUALCHE ANNO DOPO HA CAMBIATO VERSIONE…

Gino Castaldo per “la Repubblica”

Per giustificare il ritorno di Sean Connery nel ruolo di James Bond, dodici anni dopo aver detto di non volerne più sapere, fu inventato un titolo ad hoc: Never say never , Mai dire mai , spiritoso e autoironico a sufficienza per strizzare l' occhio a una legione di orfani appassionati, ben contenti di rivedere il loro eroe al posto che gli competeva. Mai dire mai, appunto, e potrebbe essere una battuta adatta al ritorno di Ivano Fossati che in questi giorni ha già spiegato una verità elementare: si può anche decidere di lasciare le scene e non cantare più, ma se poi squilla il telefono e dall' altra parte c' è Mina che ti chiede di realizzare un disco insieme a lei, non è che ci si può rifiutare. Giusto, innegabile.

C' è già un singolo in circolazione, Tex mex , e tra pochi giorni verrà svelato l' intero disegno delle 11 canzoni che compongono la trama del disco. I fan ringraziano.

Coincidenza vuole che proprio in questi giorni ci si ritrovi a celebrare il ritorno di un altro gigantesco protagonista della storia della canzone. Anche Francesco Guccini aveva detto che non avrebbe più cantato, ma ha cambiato idea.

La verità è che può sempre arrivare un' idea allettante, un' offerta difficile da rifiutare, una irresistibile tentazione. Mina lo sa bene e infatti non ha mai dichiarato di volersi ritirare dal canto, e non ha mai smesso di incidere canzoni.

Due promesse le aveva fatte e le ha mantenute, almeno finora: non tornare mai più al festival di Sanremo da quella lontana edizione del 1961 che la irritò profondamente e soprattutto, dal 1978, non tornare a cantare in pubblico.

A volte il paesaggio della musica sembra tutto un incrocio di rinvii, saluti e ripensamenti. Al Bano, nel 2018 disse che dal primo gennaio del 2019 non avrebbe più cantato, poi ci ha ripensato e ora è addirittura in lizza per un posto al prossimo festival di Sanremo con o senza Romina.

I giorni dell' addio possono essere lunghi, oppure rapidissimi. Il record di velocità l' ha stabilito quest' anno Rocco Hunt che il 16 luglio ha annunciato di voler mollare tutto, ritirarsi, e pochi giorni dopo ha scritto sui social che si era sbloccata una situazione complicata e che quindi sarebbe uscito presto il suo nuovo disco. Sulla lunghezza invece si misurano le carriere pluridecennali, e c' è chi il tema dell' addio lo ha trasformato in arte.

Per i Pooh c' è voluto un intero tour intitolato Reunion (perché celebrava il ritorno nella band di Stefano D' Orazio) e poi L' ultima notte insieme live per attestare che si trattava di un addio, più o meno definitivo. Non è una cosa da nulla. Per salutare i fan come si deve, dopo una lunga e onorata carriera, ci vogliono mestiere, carisma, spessore. Basta dare uno sguardo al carnet di viaggio dei Kiss. Per dire ciao per sempre si sono inventati un tour colossale iniziato il 31 gennaio con date che continuano ad aggiungersi, compreso un concerto all' Arena di Verona previsto nel luglio del 2020.

Una cosa è certa: non sarà così facile sbarazzarsi di loro, ma il maestro assoluto e indiscusso della tecnica del "long goodbye" è certamente Elton John. Ha detto che gli sembrava il momento giusto per chiudere i battenti e quindi ci voleva un tour di almeno tre anni per non scontentare nessuno.

Gli addii possono al contrario essere traumatici e improvvisi, come quello di Adele, arrivata al punto di annullare nel 2017 due sold out allo stadio di Wembley per problemi di voce e mai più cantare dal vivo. I fan sperano in un ripensamento, vogliono credere che sia stato solo un lungo sabbatico e che presto riascolteremo la sua voce, su disco e magari anche dal vivo.

Basta non seguire l' esempio di Tina Turner, il più disdicevole. Nel 1999 disse che aveva deciso di ritirarsi perché alla sua età non le sembrava più dignitoso esibirsi come una rock' n'roll star. Qualche anno dopo ha cambiato versione. A quanto pare non era poi così indecoroso. Gli addii alle scene sono tutto tranne un dogma.

Basta non crederci e tutto va al suo posto.