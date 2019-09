NICKI MA CHE DICHI? - ''HO DECISO DI RITIRARMI E AVERE UNA FAMIGLIA''. LA RAPPER MINAJ, COME UNA ROCCO HUNT QUALUNQUE, ANNUNCIA L'ADDIO ALLE SCENE PER DIVENTARE MAMMA - REGINA DEL TWERKING, PORTAVOCE DEI CULI DEBORDANTI, CI ABBANDONA PERCHÉ HA TROVATO L'UOMO DEI SOGNI, UN BRAVO RAGAZZO CON PRECEDENTI PER REATI SESSUALI E 4 ANNI DI GALERA ALLE SPALLE. E QUANDO PASSAUN TRENO COSI', COME FAI A FARTELO SCAPPARE? - PHOTOGALLERY TRIBUTO

Paolo Armelli per www.wired.it

nicki minaj 5

Nicki Minaj non è nuova a esternazioni eclatanti sul web ma questa volta ha lasciato interdetti i suoi stessi fan. In un tweet pubblicato nella giornata di giovedì 5 settembre, infatti, la rapper americana ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene: “Ho deciso di ritirarmi e avere una famiglia“, ha postato riferendosi anche al suo recente fidanzamento col compagno Kenneth Petty, annunciato a metà agosto. La cantante, che è anche produttrice e attrice, ha raggiunto la fama internazionale a partire dal 2007, dando il via a una prolifica carriera grazie a album come Pink Friday, The Pinkprint e Queen e anche a collaborazioni con artisti del calibro di Madonna, Beyoncé, Kanye West, Lil Wayne, Katy Perry e Alicia Keys.

nicki minaj 4

Nota per le sue forme procaci (con le quali ha introdotto la moda del twerking) e per le sue liriche taglienti, Minaj è divenuta in questi anni la rapper donna più popolare nelle classifiche e nei concerti, contribuendo a lanciare anche la carriera di altre interpreti come Cardi B. Eppure, soprattutto negli ultimi tempi, ha esternato pubblicamente la propria insofferenza per i cambiamenti repentini e contraddittori del mondo della musica e dei media, rimanendo spesso e volentieri coinvolta in numerose faide con colleghi e soprattutto colleghe (Lil Kim, Miley Cyrus, Taylor Swift, la stessa Cardi B…). Insofferente agli attacchi subiti, la rapper nel tweet di addio ha aggiunto: “So che sarete contenti ora“, riferendosi probabilmente ai suoi detrattori e chiedendo poi ai suoi fan di sostenerla in eterno.

nicki minaj 3

Non è chiaro se questa di Nicki Minaj sia l’ennesima trovata sensazionalistica oppure rispecchi l’intenzione effettiva di ritirarsi dalle scene. Del resto in un suo brano del 2014, All Things Go, la cantante rappava: “As long as seven years from now I’m taking my daughter to preschool” (“Fra sette anni al più tardi starò portando mia figlia all’asilo“). Non è nemmeno insolito nel mondo del rap che nomi importanti, come per esempio Jay Z o Missy Elliot, si ritirino per un po’ di anni prima di tornare sulle scene in pompa magna. Con l’imprevedibile Nicki Minaj le possibilità restano tutte aperte.

Kenneth Petty NICKI MINAJ Kenneth Petty

nicki minaj 2 mariah carey e nicki minaj 4 nicki minaj 3 nicki minaj 3 nicki minaj 6 nicki minaj 4 nicki minaj 5 nicki minaj 2 nicky minaj 1 nicki minaj nicki minaj 1 nicki minaj 7 nicki minaj nicki minaj 8 nicki minaj 1 mariah carey e nicki minaj 1 nicki minaj 2 mariah carey e nicki minaj 2 mariah carey e nicki minaj 3 rihanna nicki minaj nicki minaj su paper nicki minaj nicki minaj nicki minaj mtv vma culo minaj alla cattedrale di helsinki minaj autoerotismo ai billboard awards nicki minaj simula cunnilingus agli mtv nicki minaj angola i love you nicki minaj nicki minaj lato b nicki minaj a stelle e strisce copertina anaconda valanga chiappe minaj sulla cattedrale finlandese nicki minaj su cosmopolitan nicki minaj su cosmopolitan nicki minaj catwoman nicki minaj catwoman nicki minaj smile nicki minaj in angola nicki minaj palpata il culo di nicki minaj minaj con banana nicki minaj calendario 2015 2 nicki minaj nicki minaj calendario 2015 Nicki Minaj - Campionati di Twerking a Londra percussioni di culo nicki minaj lap dance per drake NICKI MINAJ nicki minaj e beyonce twerking in bagno hamburger per quenn b e la minaj nicli minaj sul palco dei billboard awards twerking minaj ai billboard awards beyonce in body sportivo minaj atterra in angola minaj nicki minaj 2 nicki minaj 1