UNA NINA ESPLOSIVA - “LA VERITÀ È CHE FABRIZIO CORONA È SPOSATO CON UNA SIGNORA DI 50 E PASSA ANNI E IN QUESTO MOMENTO HA UNA RELAZIONE CON MARIANA RODRIGUEZ” – LA MORIC CONTINUA A SGANCIARE BOMBE CONTRO L’EX MARITO: “NON HO FOLLOWER, SOLO HATER PER COLPA DI QUALCUNO CHE MI HA INFAMATO. LE INGIURIE CHE HA DETTO SU DI NOI NON CI TOCCANO MINIMAMENTE, MA A TE POTREBBE TOCCARTI SE LA GENTE SAPESSE LA VERITA' SU TE?!, OPS” – VIDEO

Novella Toloni per www.ilgiornale.it

fabrizio corona carlos nina moric

Mentre Fabrizio Corona si trova a fare i conti (legalmente) con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef, Nina Moric è passata al contrattacco. L'ex compagna del re dei paparazzi è apparsa sui social network per rilasciare pesanti dichiarazioni sull'ex marito e che promettono di fare scalpore.

NINA MORIC CONTRO FABRIZIO CORONA

L'uscita del nuovo libro di Fabrizio Corona sta facendo discutere da settimane. Per promuovere il suo ultimo lavoro editoriale l'ex re dei paparazzi è apparso in numerose trasmissioni, ma l'ultima partecipazione su La7 ha aperto un vero e proprio caso (finito con diffide e querele).

fabrizio corona come ho inventato l'italia

Nella questione è entrata a gamba tesa anche Nina Moric che - senza entrare troppo nel dettaglio della questione - ha lanciato un paio di stoccate all'ex: "Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l'Italia".

Da mesi tra Nina Moric e Fabrizio Corona è in corso una vera e propria guerra fredda. La coppia sembrava aver ritrovato una sorta di equilibrio per il bene del loro figlio, Carlos Maria, ma dopo il diciottesimo compleanno di quest'ultimo tra loro è scoppiato di nuovo l'odio. Tra accuse e minacce, scandali e provocazioni spesso finite in diretta televisiva, i due sono tornati ai ferri corti. Le ultime frasi pronunciate dalla Moric sul web riassumono il clima di astio che c'è tra i due.

mariana rodriguez 43

La dichiarazione al vetriolo rilasciata sulla sua pagina Instagram dalla modella croata non è stato, però, l'unico affondo contro Fabrizio Corona.

La modella ha proseguito il suo intervento sul web con una rivelazione scottante sulla vita privata dell'ex re dei paparazzi: "Tra l'altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato".

Dopo aver lanciato la "bomba", Nina Moric ha poi condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un messaggio scritto rivolto sempre a Corona: "Male non fare paura non avere. L'infamia è un marchio che non ti togli nemmeno da morto. Le ingiurie che ha detto su di noi non ci toccano minimamente, ma a te potrebbe toccarti se la gente sapesse la verità su di te?! Ops".

mariana rodriguez 41

