IL CULO DI SZCZESNY IN DIRETTA TV, LA MANO DI DANILO IN AREA (CHE PER L'ARBITRO NON È RIGORE), IL GOL DI KEAN CHE REGALA LA QUINTA VITTORIA DI FILA A ALLEGRI: IN VERONA-JUVE SUCCEDE DI TUTTO - I PADRONI DI CASA PROTESTANO ANCHE PER UN RIGORE FISCHIATO CONTRO BONUCCI, MA CANCELLATO A SEGUITO DEL CONTROLLO VAR - LE TELECAMERE DI SKY PIZZICANO IL SEDEROTTO IN BELLA VISTA DI SZCZESNY NELLO SPOGLIATOIO DELLA JUVE