4 mar 2020 13:30

NO, ANCHE PORNHUB SI INFIGHETTA! - SULLA PIATTAFORMA PER PIPPAROLI ARRIVA IL PRIMO FILM NON “PER ADULTI” - IL TITOLO IN QUESTIONE È IL DOCUMENTARIO “SHAKEDOWN” DELL’ARTISTA LEILAH WEINRAUB, GIÀ PROIETTATO AL MOMA DI NEW YORK: SI TRATTA DI UNA SORTA DI FLUSSO DI COSCIENZA SUGLI OMOSESSUALI CHE POPOLANO LA SCENA DEGLI STRIP CLUB (SIAMO COMUNQUE IN TEMA) – VIDEO