16 mag 2023 12:54

NO FIORELLO, NO PARTY! LO SHOWMAN IN LACRIME PER LA DEDICA DELLA FIGLIA ANGELICA CHE INTONA “IO VAGABONDO” PER IL COMPLEANNO DEL PADRE – LA FESTA CON CLAUDIO BAGLIONI E LAURA PAUSINI, IN COLLEGAMENTO, ENTRAMBI NATI IL 16 MAGGIO – E ALLA FINE TORTA FINALE CON ILENIA PASTORELLI IN VERSIONE MARILYN MORA CHE INTONA “HAPPY BIRTHDAY” - VIDEO