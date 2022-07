NO GARKO, NO PARTY – DA MILLY CARLUCCI A ELEONORA DANIELE, DA TA-ROCCO CASALINO FINO A ALESSANDRO ZAN: TUTTI A PALAZZO BRANCACCIO A FESTEGGIARE I 50 ANNI (E I 30 CARRIERA) DI GABRIEL GARKO - JONATHAN KASHANIAN, OSPITE DELLA SERATA, HA AVUTO UNA NOTTE TURBOLENTA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM…

Foto di Sara Galimberti e Fabio Zazzaretta

Dagonews

Ieri si è tenuto l’esclusivo party per celebrare il 50° compleanno e i 30 anni di carriera di Gabriel Garko. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello (Bmore Management), ha avuto luogo a Roma, a Palazzo Brancaccio, di Andrea Azzarone.

gabriel garko milly carlucci

Per questo duplice anniversario, Gabriel ha invitato amici e parenti, compagni di scuola, colleghi e maestranze del mondo dello spettacolo. Cartellino timbrato per Milly Carlucci con suo marito Angelo Donati, Manuel Bortuzzo, Laura Freddi, Enrico e Federica Vanzina, Livio Beshir, Eleonora Daniele, Elena Russo, Beppe Covertini, Chiara Giordano, Andrea Evangelista, Gilles Rocca, Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Francesca Manzini con Marco Scimia, Alessandro Zan, Rocco Casalino, Francesca Cipriani, Guglielmo Scilla, Paolo Stella, Gianluca Mech, Jonathan Kashanian, Ludovico Fremont con Simona Fiorenza, Rachele Di Fiore, Letizia Gorga, Marco Vivio, Vittoria Schisano.

Inoltre, due fan di Gabriel Garko, Sonia Mirabile e Gerardo Pulignano, vincitori del contest organizzato per l’occasione, hanno avuto la possibilità di partecipare al party e conoscere l’attore.

IL MISTERO

gabriel garko festa 2

Da ilfattoquotidiano.it

Questa notte il profilo Instagram di Jonathan Kashanian è stato al centro di un “piccolo inconveniente” (forse non voluto?) a luci rosse. Sono quasi le due ed è da poco terminato il compleanno di Gabriel Garko a Roma. Siamo a Palazzo Brancaccio: qui tutti gli ospiti (e sono davvero tanti) sono arrivati nel dopo cena per festeggiare l’amico attore.

alessandro zan garko

Quella storia Instagram rimossa poco dopo: tutto un epic fail?

Come vi anticipavamo, sul profilo di Kashanian attorno alle ore 2 è stata caricata una storia Instagram che è rimasta circa quindici minuti online. Il contenuto, a luci rosse, mostrava il momento dell’atto sessuale, senza rendere riconoscibili però i volti dei due protagonisti in questione. Perché è stata caricata una foto con quel tipo di contenuto su un social come Instagram? Uno sbaglio? Attacco del profilo da parte di hacker? Una storia voluta ma rimossa perché segnalata dagli utenti? Difficile rispondere a questa domanda, perché dopo poco l’immagine è sparita. Kashanian non ha dato motivazioni in merito con ulteriori storie. Pare essere stato proprio un epic fail.

eleonora daniele garko mech gabriel garko festa

garko enrico vanzina garko nando moscariello laura freddi jonathan kashanian beppe convertini 1 convertini bortuzzo gabriel garko torta milly carlucci festa garko gabriel garko festa 67 garko anna di risio