18 giu 2022 19:29

NO GIGI, NO PARTY - “STARE CON GIGI D'ALESSIO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO A NAPOLI È COME COMPILARE IL 740 CON DRAGHI” – ANCHE FIORELLO SUL PALCO PER FESTEGGIARE (SOTTO LA PIOGGIA) I 30 ANNI DI CARRIERA DI GIGI D'ALESSIO: "NON PUOI STARE FERMO UN ATTIMO QUI CHE SPUNTA UN FIGLIO SUO” – TRA I SUPER OSPITI ANCHE EROS RAMAZZOTTI E FIORELLA MANNOIA – D’ALESSIO: “UN NAPOLETANO FESTEGGIA DI VENERDÌ 17? A CERTE COSE NON CI CREDO. E NON CI CREDONO NEANCHE I NAPOLETANI. VENERDÌ 17 È SEMPRE STATO UN GIORNO FORTUNATO – VIDEO