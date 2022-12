2 dic 2022 16:06

NO MARK, NO “VERISSIMO” – PAMELA PRATI PUÒ SCORDARSI IL SALOTTINO DI SILVIA TOFFANIN - CANDELA: “A COLOGNO MONZESE GIRA VOCE CHE LA PRIMADONNA DEL BAGAGLINO PER PRESENZIARE DALLA TOFFANIN AVREBBE POSTO UNA CONDIZIONE: NESSUN RIFERIMENTO AL CASO MARK CALTAGIRONE. SUL TAVOLO SOLO L'IDEA DI UN INCONTRO PER CELEBRARE LA SUA CARRIERA. FANTASCIENZA TELEVISIVA. UNA CONDIZIONE CHE OVVIAMENTE TOFFANIN NON HA ACCETTATO E…”