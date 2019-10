NOBEL SENZA IGNOBEL - IL PREMIO PER LA LETTERATURA 2019 VA ALL'AUSTRIACO PETER HANDKE, MENTRE QUELLO DEL 2018, CHE NON FU ASSEGNATO CAUSA #METOO, A OLGA TOKARCZUK

(ANSA) - Il premio Nobel per la letteratura 2019 è stato assegnato a Peter Handke "per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana". Questa la motivazione del Nobel per la Letteratura 2019 all'austriaco Peter Handke.

NOBEL LETTERATURA 2018 A OLGA TOKARCZUK

(ANSA) - Il Premio Nobel 2018 per la Letteratura va a Olga ToKarczuk.