Ivan Rota per Dagospia

noemi bocchi

Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha rivelato di soffrire di diastasi addominale e di aver scelto di operarsi. Oggi Noemi ha pubblicato una storia Instagram in cui ha svelato tutti i dettagli e ha anche raccontato chi sarà il medico che la opererà

Tananai, ospite a Domenica In, ha regalato il disco d’oro per la canzone Tango presentata a Sanremo, a Mara Venier che si è emozionata e ha detto che non gli era mai capitata una cosa simile. Dopo averlo abbracciato e ringraziato, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione) ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico (chi altro l’avrebbe mai fatto?) nei miei confronti da parte di Tananai. Grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso…la zia ti vuole bene”.

tananai

Il fatto di aver detto di andare in pensione da parte di Mara Venier ha scatenato gli internauti che si sono preoccupati. Tutti tranquilli, la “zia” non ci andrà mai. Le lo avesse voluto, ci sarebbe andata da tempo, ma la televisione non può fare a meno di lei.

A Cento x Cento Italia, Lory Del Santo dice che una volta si é trovata in ascensore con Richard Gere, ma non era successo niente perché con lui c’era Cindy Crawford. Un’ altra volta si trovó con Donald Trump e si ritrovò nel suo appartamento. Messa di fronte a un bel manzo, dice che ora pensa solo al suo giovane compagno Marco Cucolo.

Al Los Angeles Times, Drew Barrymore ha confidato che dopo la clamorosa rottura con il terzo marito Will Kopelman, padre delle sue due figlie, iniziò a bere. Era talmente nella spirale dell’alcol che persino il suo psicoterapeuta si licenziò. Ne é uscita perché si disse : “ per fare il mio Drew Barrymore Show devo essere sobria”. E così fece. Ora, dopo anni di astinenza, é di nuovo innamorata.

oriana marzoli

Edvige Fenech é tornata al cinema grazie a Pupi Avati e dice: “«Il titolo del film è provvisorio: La quattordicesima domenica nel tempo ordinario. Il racconto parte da una coppia di giovani, Marzio, interpretato da Lodo Guenzi, e Sandra, impersonata da Camilla Cerauli: si amano, si sposano ma poi si lasciano. Il destino li fa rincontrare dopo 35 anni e, stavolta, ad interpretarli siamo Gabriele Lavia ed io». Peccato sia passato tanto tempo e l’attrice settantatreenne non abbia mai accettato di ricordare la sua carriera e i suoi film erotici. Chiamata da Piero Chiambretti, per paura, rifiutó l’invito. Ma perché?

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi attacca post it a tutto spiano per dichiarare il suo amore verso Edoardo Donnamaria squalificato la scorsa settimana. Si è messa nel letto una paletta con la di lui foto e le sue mutande usate. Prepara le valigie, ma non se ne va e piange come un’attrice di periferia. Per lei l’amore è pensare per due. La vedova inconsolabile, alla quale Signorini dice “ questo momento è molto duro”, riceve una sorpresa dal suo Edoardo. E poi incontra il papà è un amicò: era il suo compleanno.

oriana marzoli 2

Edoardo Donnamaria fa una sorpresa a Antonella Fiordelisi con un video in cui le fa gli auguri di compleanno e dice:” Siamo sempre stati passionali, ma abbiamo sempre fatto pace… ti amo”. Lei gli risponde: “ inizia a vedere casa a Roma. Lui non si può spostare a Milano per lavoro e quindi mi traferisco io”. Micol Incorvaia, ex di Edoardo, al contrario degli altri “Vipponi”, non la va a salutare. Tavassi dice che la sua fidanzata non ama questi “riti”…

Orietta Berti è convinta che la Fiordelisi reciti e non vuole andare oltre anche perché la bambola assassina ha tenuto con sé anche le mutande di Luca Onestini. La cantante é convinta che la ragazza faccia la disperata solo per vincere. E quasi di sicuro vincerà.

Alfonso Signorini da i numeri: quarantunesima puntata, sono rimasti in undici. E poi ha fatto i complimenti per il look a Giulia Salemi, opinionista applauditissima del GF Vip, che ha passato un weekend d’amore con il suo Pierpaolo Pretelli con il quale ha superato una crisi passeggera.

noemi bocchi 3

Daniele Dal Moro non ha mai digerito l’amicizia tra Oriana Marzoli, sua fidanzata, e Luca Onestini con il quale la venezuelana nutriva una forte simpatia come sottolineato da Sonia Bruganelli. Onestini la mette sempre contro Dal Moro e si difende dicendo che i due litigano troppo e che invece quando vede che i due vanno d’accordo è contento. Ora Daniele dice di capire Onestini, ma di avere dubbi su Oriana che ci rimane male…

Andrea Maestrelli è stato eliminato dal televoto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, ma è rientrato in gioco grazie al biglietto di ritorno. Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini in nomination: uno tra loro giovedì sarà tra i finalisti con Oriana Marzoli.

Eliminato la scorsa settimana, Davide Donadei ha pubblicato tre post: uno dedicato al Gf Vip, uno alla mamma e un altro con una frecciatina alla sua ex Chiara Rabbi e ad Arianna Gianfelici: "A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi, Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai".

lory del santo

"Le persone con cui stavamo sono andate tutte a casa, siamo rimaste io e lei (Antonella Fiordelisi) : è da due mesi che sento infangamenti su di me, sembra vengano pagati per dire falsità sul mio conto. Se noi andiamo in cortiletto, si vede la differenza del peso di chi fa la domanda". Tutti logicamente dicono che non è vero. Giaele De Donà viene sgamata da Sonia Bruganelli che non perde i particolari: si é rifiutata di coinvolgere Nikita in un servizio fotografico. Prima Giaele nega, ma Micol Incorvaia da ragione a Bruganelli.

