14 giu 2019 12:23

DA NOI IN METRO SALGONO I TREMENDI SUONATORI DI FISARMONICA, A NEW YORK LE TWERKATRICI FOLLI! VIDEO: SU UN VAGONE IRROMPONO 4 ALLEGRE FANCIULLE CHE INIZIANO AD AGITARE LE LORO STRABORDANTI CHIAPPONE IN FACCIA AI PASSEGGERI IN CAMBIO DI DOLLARI, DA LANCIARE IN ARIA E STROFINARE ADDOSSO COME NEI MIGLIORI STRIP-CLUB - LA RAPPER CARDI B SU INSTAGRAM: ''SE NON FOSSI FAMOSA, FAREI QUESTO NELLA VITA''