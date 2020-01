10 gen 2020 13:45

NON ''È'' GIORNALISMO, È PIROSO! - D'ACCORDO, I PREMI GIORNALISTICI SI DANNO A CANI E PORCI (ME COMPRESO), MA LA PAGINA A PAGAMENTO È UN NON PLUS ULTRA SENZA PRECEDENTI. SEMBRA DI SENTIRE FRACCHIA CHE DICE ''COM'È UMANO LEI''. LO STESSO ANERI, QUELLO DEL PREMIO, DISSE ''COME IMPRENDITORE NON METTEREI UNA LIRA IN UN GIORNALE'' E SABELLI CHE REPLICAVA 'COME DICE RICUCCI, VUOLE FARE IL FR*** COL CULO DEGLI ALTRI''