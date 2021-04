NON E' LA RAI, E' IL "FATTO" TV! - LA FURIA DEL RENZIANO ANZALDI: "E' ACCETTABILE CHE LE RETI RAI FACCIANO PUBBLICITA' A CANALI CONCORRENTI, COME AMAZON E ADDIRITTURA COME LA TV DEL FATTO QUOTIDIANO 'TVLOFT' CHE PRODUCE GRAN PARTE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CANALE NOVE? QUALCUNO USA UN PATRIMONIO PUBBLICO COME LA RAI PER QUESTIONI PRIVATE COME FAVORITISMI A RETI COMMERCIALI?" - GLI SPOT SONO ANDATI IN ONDA SU RAI3, DIRETTA CONCORRENTE DEL NOVE. SALINI AVRA' FATTO LO SCONTO AL QUOTIDIANO PIU' AMATO DA CONTE E DAI GRILLINI?

1 - GLI SPOT DI RAI3 ALLA TV DEL FATTO QUOTIDIANO E AI SUOI PROGRAMMI IN ONDA SUL NOVE. TUTTO NORMALE?

Da www.vigilanzatv.it

Negli ultimi tempi i telespettatori di Rai3 si trovano una sorpresa sul teleschermo. Gli spot a TvLoft, che altri non è che la branca televisiva del Fatto Quotidiano. Quella stessa TvLoft che produce trasmissioni quali Accordi e Disaccordi con Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio, e La confessione con Peter Gomez, entrambe in onda sul canale Nove in concorrenza con i programmi Rai, e ovviamente di Rai3.

Ennesimo caso del Servizio Pubblico che fa pubblicità alle reti commerciali, in questo caso alla televisione di un giornale schierato con il M5s, del quale è in quota la Terza Rete Rai con il Direttore Franco Di Mare. E al canale Nove, per giunta, dov’è “eminenza grigia” Beppe Caschetto, l’agente di molti conduttori di La7, quest’ultima a sua volta schierata con il Movimento Cinque Stelle e nella quale le firme del Fatto Quotidiano la fanno da padrone.

Ma non era passata una circolare in Rai secondo la quale non si poteva più fare pubblicità alla concorrenza? Il fatto che, come ricorda il sito Bloggorai, a Viale Mazzini nessuno ne sappia nulla è emblematico. E questi spot a TvLoft dimostrebbero che, esista quella circolare o meno, è di fatto lettera morta. In ultima analisi, Andrea Scanzi, sospeso da #Cartabianca su Rai3 – dov’è ospite pagato – per la vicenda della vaccinazione, torna dalla finestra negli spot della stessa Rai3. Ci piacerebbe tanto sapere cosa direbbe il Fatto se il Servizio Pubblico promuovesse la branca televisiva di un ‘altra testata…

2 - FOTO: SU RAI3 GLI SPOT A "FATTO TV"

3 - RAI. ANZALDI: INACCETTABILI SPOT A CONCORRENTI AMAZON E FATTO TV

(DIRE) - "E' accettabile che le reti Rai facciano pubblicita' a canali concorrenti, come Amazon e addirittura come la tv del Fatto Quotidiano 'TvLoft' che produce gran parte della programmazione del canale Nove? Non si tratta delle semplici ospitate a volti della concorrenza, che pure incredibilmente abbondano nei programmi della Rai (Mara Maionchi, Fedez, Scanzi, per citare gli ultimi casi), ma dei veri e propri spot pubblicitari nei blocchi piu' pregiati, addirittura la pubblicita' della tv del Fatto e' andata in onda su Rai3, diretta concorrente del Nove, nel blocco che precede il Tg3 delle 19.

michele anzaldi

Altro che Tafazzi: qualcuno usa un patrimonio pubblico come la Rai per questioni private come favoritismi a reti commerciali?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Possibile che la Rai, per la quale i ricavi pubblicitari- prosegue Anzaldi- rappresentano solo una voce minoritaria degli introiti grazie ai quasi 2 miliardi all'anno di canone dei cittadini, scelga addirittura di fare pubblicita' ai concorrenti? In questi anni di gestione M5s abbiamo visto di tutto nel servizio pubblico, purtroppo, ma a questo non si era mai arrivati.

Chiedero' in un'interrogazione chi ha deciso di autorizzare la trasmissione di questi spot pubblicitari ai concorrenti e se siano stati applicati sconti nei contratti pubblicitari. Torno ad appellarmi al presidente Draghi: riconduca al piu' presto la Rai alla sua vera missione di servizio pubblico, siamo di fronte ad una vera e propria spoliazione del servizio pubblico, tra mega promozioni lottizzatorie, assunzioni dell'ultimo minuto, tattiche dilatorie per decidere anche i prossimi palinsesti e ora addirittura favori alle tv concorrenti, magari le stesse per le quali potrebbero andare a lavorare i vertici di oggi una volta finito il mandato".

