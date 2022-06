NON C'È U2 SENZA TRE - LA RIVELAZIONE DI BONO VOX: "HO UN ALTRO FRATELLO, A CUI VOGLIO MOLTO BENE, MA CHE NON SAPEVO DI AVERE" - IL FRATELLASTRO DEL CANTANTE SAREBBE IL FIGLIO DEL PADRE: "HA AVUTO UNA PROFONDA AMICIZIA CON QUESTA SPLENDIDA DONNA E HANNO AVUTO UN FIGLIO. MA È STATO MANTENUTO SEGRETO" - IL LEADER DEGLI U2, CHE È CRESCIUTO CON SUO FRATELLO NORMAN E IL PADRE DOPO LA MORTE DELLA MAMMA NEL 1974, HA DEFINITO LA SUA RELAZIONE CON IL GENITORE: "COMPLICATA"

Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

Complicata. Così Bono Vox ha definito la relazione tra lui e suo padre Bob, morto per un cancro nel 2001. E così come spesso accade con le cose complicate, l'unica strada per trovare pace è imparare a conviverci. In altri termini, accettarle. È quello che ha fatto anche il cantante, oggi 62enne, dopo che nel 2000 ha scoperto che, da quel padre, aveva avuto un altro fratello, tenuto segreto fino a quel momento.

A raccontarlo è stato il leader degli U2 in un'intervista alla radio della Bbc - in vista dell'uscita della sua autobiografia, Surrender - , dicendo proprio di sentirsi «in pace» rispetto a questa scoperta che, senza dubbio, ha cambiato quella che fino a quel giorno era la percezione della sua vita. «Ho un altro fratello, a cui voglio molto bene e che adoro, ma che non sapevo di avere», ha dichiarato.

Un segreto tenuto ben custodito, di cui nemmeno la mamma del cantante, Iris, morta nel 1974 per un aneurisma, era a conoscenza. Nemmeno lei sapeva che suo marito avesse un figlio anche con un'altra.

«È una famiglia molto unita - si è addentrato nel racconto Bono -, mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna e hanno avuto un figlio. Ma tutto questo è stato mantenuto segreto».

Fino al momento della scoperta. La prima reazione del cantante è stata proprio parlare con suo padre, che, fatalità, sarebbe morto di cancro un anno dopo, nel 2001. «Gli ho chiesto se aveva amato mia mamma e mi ha risposto di sì. E quando gli ho domandato come potesse allora accadere una cosa simile, lui mi ha detto solamente: succede». Poche parole ma sincere, dette «non tanto per scusarsi... stava solo affermando che questi sono i fatti. E io sono in pace con tutto questo».

Una pace faticosamente raggiunta dopo un'adolescenza non semplice, trascorsa senza la mamma, morta quando Bono aveva solo 14 anni. Nella casa in cui era cresciuto fino a quel momento erano rimasti a vivere lui, suo fratello Norman e il padre, «tre uomini che passavano la giornata a urlarsi cose», ha scherzato, aggiungendo che forse non è stato causale il suo aver trovato immediatamente dopo una nuova famiglia, quella della sua band, gli U2.

«Mio padre - ha aggiunto - evidentemente stava vivendo qualcosa di molto difficile. Con la testa era da un'altra parte, perché il suo cuore era da un'altra parte». Mettere a fuoco tutto questo, ha permesso al cantante di accettare quel padre di poche parole, riuscendo a risolvere la loro relazione «complicata». E trovandosi anche con un fratello in più.

