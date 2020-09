12 set 2020 14:53

NON BASTA UN ELISIR PER COMBATTERE IL SOLITO NOTO - DUE CASI DI POSITIVITÀ A ''I SOLITI IGNOTI'' ED ''ELISIR'', SI TRATTA DI PERSONALE ESTERNO CHE COLLABORA CON LE PRODUZIONI, SUBITO SOSPESE. SONO IN CORSO I TEST E I TRACCIAMENTI PER METTERE IN SICUREZZA I LAVORATORI E POI RIPRENDERE A GIRARE LE PUNTATE