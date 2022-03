12 mar 2022 15:50

NON BASTAVANO LE FOOD BLOGGER IN CARNE E OSSA, ORA DIVENTANO PURE CARTOON - BENEDETTA ROSSI, L'INVENTRICE DI RICETTE DA OLTRE 4 MILIONI DI FOLLOWER SU INSTAGRAM, RACCONTA A "OGGI" LA SUA TRASFORMAZIONE IN CARTONE ANIMATO: "PER ME CHE SONO TIMIDA NON DOVER APPARIRE IN CARNE E OSSA È IL MASSIMO" (SE NON ERA TIMIDA CE LA RITROVAVAMO A TRATTARE CON PUTIN?) - RISPETTO ALLE BONAZZE DEI SOCIAL DICE: "SE MI PRESENTASSI CON TACCO 12 E LABBRA RIFATTE NON SAREI CREDIBILE"