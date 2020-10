29 ott 2020 18:00

NON CREDO ALLE MIE ORECCHIE - LA GRUBER DÀ RAGIONE A SALVINI CONTRO CONTE, MA TRAVAGLIO OVVIAMENTE DIFENDE IL PREMIER: ''SALVINI È SEMPRE IN TV, PIÙ DI CONTE. L'OPPOSIZIONE VUOLE DAVVERO IL DIALOGO? PERCHÉ NON PROPONE QUALCOSA DI ALTERNATIVO? SERVONO LOCKDOWN LOCALI PER EVITARE UN LOCKDOWN NAZIONALE CHE AVREBBE UN EFFETTO DISASTROSO SUL PAESE''