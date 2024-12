10 dic 2024 19:59

NON DITE ALL'ASSERTIVA CHIARA VALERIO CHE IL FILOSOFO LEONARDO CAFFO, IMPUTATO PER LESIONI ALLA EX, È STATO CONDANNATO A 4 ANNI - IL FILOSOFO ERA STATO INVITATO A “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI” DALLA SCRITTRICE PIU' SOPRAVVALUTA D'ITALIA (ISOLE COMPRESE) CHE AVEVA BRANDITO COME UNA CLAVA LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA: “CHI NON È CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA HA IL DIRITTO COSTITUZIONALE DI PARLARE” - CAFFO, CHE AVEVA POI RINUNCIATO A PARTECIPARE ALLA KERMESSE, COMMENTA LA SENTENZA: "IO COLPITO PER EDUCARNE MILLE..."