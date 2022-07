28 lug 2022 10:51

NON DITE A BIANCA BERLINGUER CHE NON CI VOLEVA POI TANTO A FARE IL CONTROCANTO A ORSINI, BASTAVA CHIAMARE I RAGAZZI DEL GIFFONI FESTIVAL – IL PROF PER MANCANZA DI REGISTRI E’ STATO MESSO SOTTO DAI PISCHELLI: “SONO FELICE DI VIVERE IN ITALIA, DOVE SE PARLO MALE DEL GOVERNO DRAGHI, NON VENGO ARRESTATO O AMMAZZATO COME IN RUSSIA”, "NON POSSIAMO SACRIFICARE IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEGLI UCRAINI PER ANDARE INCONTRO A PUTIN"